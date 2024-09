Eleições 2024: Em primeiro debate, Izabel Urquiza foca em críticas a Mirella e Lupércio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Olinda foi realizado nesta terça-feira (10) pelo G1. O encontro não contou com a participação do candidato Vinicius Castello (PT). Embora sua presença tenha sido confirmada pela equipe, ele não pôde comparecer devido a um atraso.

Os demais candidatos convidados, Mirella Almeida (PSD), Izabel Urquiza (PL), Márcio Botelho (PP) e Antônio Campos (PRTB), estiveram presentes. Foram convidados candidatos com representação mínima de cinco parlamentares ou mais na Câmara. O debate teve 1h30 de duração, dividido em cinco blocos, com temas sorteados e de livre escolha pelos candidatos. A ordem de participação também foi definida por sorteio.

Quem é Izabel Urquiza?

Izabel Urquiza tem 57 anos, é formada e pós-graduada em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), advogada de carreira da Caixa Econômica Federal. Izabel foi secretária-executiva do Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação do Turismo (Prodetur), vinculado à Secretaria Estadual de Turismo, entre 2014 e 2015, além de atuar como representante da unidade descentralizada em Pernambuco do Ministério das Cidades. É filha do ex-deputado estadual Hélio Urquiza e da ex-prefeita de Olinda e ex-deputada estadual Jacilda Urquiza.

Patrimônio histórico

Izabel fez críticas à atual gestão, destacando que mais de R$ 49 milhões em recursos federais provenientes do Programa de Aceleramento do Crescimento (PAC) Cidades Históricas foram desperdiçados pela gestão municipal, citando obras que ainda não foram realizadas.

"Quem ouve a candidata Mirella falar e não é de Olinda, pensa que a cidade está uma maravilha, que fizeram muitas coisas, aproveitaram recursos. Mas o que a gente vê, na realidade, é a perda de recursos constantes. A Igreja de São Pedro está fechada. No Carnaval estava com tapumes, tiraram os tapumes e não concluíram as obras. Além de perder os recursos, tem o risco de ter que devolver os recursos que não foram prestadas contas do convênio. Está no risco, mas o restante já está perdido", denunciou.

A candidata do PL também destacou a necessidade de integração entre a manutenção do patrimônio histórico com a economia da cidade, reforçando compromisso com a geração de emprego e renda no setor de cultura e turismo.

"A gente tá vendo milhões em recursos sem serem aplicados. O patrimônio histórico, a cultura e o turismo são molas propulsoras, a gente vai investir nisso, sim, gerar emprego e renda, ativar a cadeia produtiva e com isso, a gente vai alavancar a economia do município, fazer Olinda voltar a ser referência. Uma cidade patrimônio histórico da humanidade não pode ocupar os índices de ineficiência que tem hoje. E muito disso se deve à má gestão”, disse.

Infraestrutura

Ao mencionar o desperdício de recursos por parte da atual gestão, Izabel continuou as críticas, destacando que outros recursos não foram utilizados na área de encostas. Também em tom de crítica ao uso de recursos do município, Izabel destacou que a atual gestão gastou mais com o Lixão de Aguazinha que com a Defesa Civil.

"Se fala muito que Olinda precisa aumentar arrecadação própria, precisa de recursos, e o que a gente vê é R$ 50 milhões para encostas não serem utilizados", disse.

A candidata do PL colocou como compromisso a resolução da situação dos prédios-caixão em Olinda, mas sem destacar propostas ou como se dará a realização da tarefa.

Saúde

Izabel seguiu criticando a gestão do atual prefeito Professor Lupércio, afirmando que a saúde do município foi "sacrificada" e que a candidata Mirella esconde a realidade de Olinda.

“São quase 12 secretários que têm sido mudados reiteradamente nesse tempo. Essa realidade que a candidata está mostrando, ela foi muito bem treinada para o que veio falar, mas não é a realidade”, destacou.

Em outro momento do debate, após critica de Mirella à atuação de Jacilda Urquiza, mãe de Izabel, como prefeita de Olinda, a candidata do PP rebateu defendendo Jacilda, destacando a gestão dela na área da saúde.

"A senhora está diante de Izabel, não esqueça. Jacilda teve um passado, e eu tenho orgulho do trabalho que ela fez, em especialmente em relação à saúde. Por onde eu ando, hoje, as pessoas dizem que na época de Jacilda tinha médicos e medicamentos, diferentemente do que há hoje. A maternidade foi ela quem inaugurou, ao contrário de vocês, que hoje estão obrigando as mães olindenses a sair de Olinda para ter os filhos em outros municípios", disse.

