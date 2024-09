Eleições 2024: Márcio Botelho apresenta propostas para reduzir filas para exames e compromisso com assistência social em primeiro debate

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atual vice-prefeito e candidato pelo PP, Botelho criticou a atual situação do município e apresentou propostas nas áreas de assistência social e saúde

O primeiro debate entre os candidatos à prefeitura de Olinda foi realizado nesta terça-feira (10) pelo G1. O candidato Vinicius Castello (PT) não participou, apesar de sua presença ter sido confirmada; ele não pôde comparecer devido a um atraso que, conforme as regras, impediu sua participação.

Os demais candidatos presentes foram Antônio Campos (PRTB), Izabel Urquiza (PL), Márcio Botelho (PP) e Mirella Almeida (PSD). A seleção dos participantes considerou aqueles com representação mínima de cinco parlamentares ou mais na Câmara. O debate, que teve duração de 1h30, foi dividido em cinco blocos com temas sorteados e escolha livre dos candidatos. A ordem de participação também foi definida por sorteio.

Quem é Márcio Botelho?

Márcio Botelho é vice-prefeito de Olinda, atualmente no seu segundo mandato, tendo sido eleito na chapa do prefeito Professor Lupércio nos pleitos de 2016 e 2020. Márcio tem 47 anos, é advogado com atuação nas áreas criminal e previdenciária, formado em Direito pela Universidade Salgado Oliveira (Universo) e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco (Esmape).

População de rua

Perguntado sobre a situação da população de rua no município, Botelho reforçou o compromisso em investir em assistência social, visando inserir os recuperados no mercado de trabalho. Botelho lamentou a situação atual do município, destacando que é possível ver “uma cracolândia se formando” na entrada da cidade.

“Nós vamos investir em assistência social apoiando essas pessoas, mas para retirá-las e colocá-las na empregabilidade”, afirmou.

Saúde

Perguntado sobre soluções para o município na área da saúde, o candidato do PP apresentou proposta para implantar sistema de coleta laboratorial em todos os postos de saúde do município, mencionando a dificuldade da população para fazer exames em Olinda.

“A gente tem a proposta de implantar a coleta laboratorial em todos os postos de saúde, para evitar filas, evitar que as pessoas saiam de madrugada de casa para coletar sangue, urina”, disse.

Botelho também destacou a proposta de construção da “Casa Azul”, equipamento voltado para beneficiar pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), além da construção de um equipamento especializado para pessoas com deficiência.

