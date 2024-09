Rádio Jornal sabatina o candidato à prefeitura do Recife, Victor Assis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Série de sabatinas continua nesta terça-feira (10), às 11h, com o candidato Victor Assis, do Partido da Causa Operária

O candidato à prefeitura do Recife Victor Assis (PCO) é o entrevistado desta terça-feira (10) na série de sabatinas realizadas pela Rádio Jornal nestas Eleições 2024. O encontro começa às 11h, no horário do programa Debate da Super Manhã.

Victor Assis da Silva é candidato pelo Partido da Causa Operária (PCO), tem 27 anos e é jornalista, colunista e editor do Diário Causa Operária, além de ser membro do Coletivo João Cândido e do Comitê Central Nacional do PCO. Exerceu a coordenação dos comitês de luta de Pernambuco, que atuaram em eventos como a Batalha da UFPE, em 2017, a articulação estadual dos comitês Lula Livre, e os mutirões contra a crise sanitária e econômica, no ano de 2020. Nas Eleições 2022, foi candidato a deputado federal.