Daniel Coelho propõe implementação de telemedicina na rede de saúde do Recife

Candidato do PSD a prefeito do Recife participou de sabatina no Sindhospe nesta quarta-feira (11), onde apresentou propostas para a saúde no município

O candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD) participou de sabatina realizada pelo Sindicato dos Hospitais Privados e Filantrópicos de Pernambuco (Sindhospe), nesta quarta-feira (11). No evento, Daniel apresentou suas propostas para a saúde do Recife.

Entre as medidas discutidas, Daniel enfatizou a implementação da telemedicina no município. De acordo com o candidato, isso funcionaria como uma forma de agilizar o atendimento e reduzir o tempo de espera para consultas e diagnósticos.

O candidato do PSD propôs parcerias com a iniciativa privada para diminuir filas e otimizar o atendimento público na saúde.

“Com isso, ganhamos eficiência e conseguimos encurtar meses no tratamento do paciente. Isso é fundamental para garantir que, quando a intervenção cirúrgica for necessária, o processo já esteja bem encaminhado", afirmou o candidato. Daniel complementou,

Atendimento odontológico

Daniel também destacou a necessidade de ampliação do atendimento odontológico, enfatizando a importância de atenção à situação odontológica de gestantes. O candidato ressaltou que apenas 49% da população do Recife tem acesso a esses serviços.

“A cada três grávidas, duas apresentam problemas bucais, colocando em risco tanto a saúde da mãe quanto a do bebê”, disse.

