Ludmila Outtes encerra sabatinas da Rádio Jornal prometendo orçamento 100% participativo

A candidata à prefeitura do Recife Ludmila Outtes (UP) encerrou a série de sabatinas realizadas pela Rádio Jornal, nesta quarta-feira (11). Na conversa, a postulante do partido Unidade Popular entrou na discussão do déficit habitacional da capital e afirmou que pretende desapropriar imóveis localizados no centro da cidade que estejam com dívidas junto ao município para transformá-los em moradias.

"Hoje o déficit habitacional é de 71 mil pessoas que não têm casa. Temos cerca de 40 mil imóveis abandonados no Recife. Só com esses imóveis já existentes nós conseguiríamos resolver a situação de mais da metade das pessoas que não têm casa", declarou.

"Tem candidato que tá propondo perdoar dívidas de imóveis do centro, mas não tem candidato que propõe perdoar a dívida do cidadão que tá devendo financiamento de um imóvel. Não dá para perdoar dívida de quem pode pagar. O que a gente tem que fazer é desapropriar, e a justificativa nós temos: estão devendo", acrescentou.

Segundo a candidata, a ampliação das moradias no centro da cidade atrairia movimento para o comércio local.

"Temos conversado com comerciantes e há uma reclamação geral de que o centro da cidade está morrendo, que as pessoas estão deixando de circular pelo centro. Se a gente coloca as moradias no centro, a gente revive o comércio do centro, porque as pessoas tendem a comprar próximo da sua moradia. Se a gente coloca o povo para morar no centro, a gente dá nova vida à cidade", completou Outtes.

Assista à sabatina na íntegra

Orçamento

A candidata também afirmou que pretende colocar 100% do orçamento à disposição do povo, para que a destinação dos recursos seja definida por meio de conselhos populares.

"Grande parte do nosso orçamento é destinado a ricos, seja através do pagamento de dívida pública ou isenções fiscais para grandes empresas. Uma das propostas é construir conselhos populares nos bairros. As pessoas vão poder opinar sobre o que é prioritário para aquela comunidade, se é construir mais creche, escola, posto de saúde. Com base nessa opinião, nós vamos direcionando para construir e reformar. A gente quer que o povo tenha total gestão dentro da prefeitura. É o que a gente chama de poder popular", defendeu

Ainda sobre o orçamento, ela afirmou que planeja reduzir o salário do prefeito e dos vereadores, mas foi interpelada pelo apresentador Igor Maciel, que a lembrou que o Executivo não pode reduzir os vencimentos do Legislativo. Ludmilla, então, disse que construiria isso com base em articulações.

"A gente faz um plebiscito, uma consulta popular, a gente consegue mudar uma legislação. Isso se articula, se coloca. Pode-se incluir propor a destinação de parte desse recurso para outras obras. O que não dá é a gente ter uma elite de engravatados com auxílios altíssimos e muitas vezes para trabalhar bem menos que qualquer outro trabalhador", apontou a candidata.

Ela também declarou que poderia trabalhar como prefeita recebendo um salário mínimo: "com certeza. Eu não teria problema nenhum em abrir mão [do salário]".

Creches



Ludmila Outtes afirmou que pretende ampliar o horário de funcionamento das creches municipais para, além da questão da educação infantil, proporcionar um horário mais flexível para que as mães possam trabalhar.

“No horário de hoje, você deixa seu filho às 7h ou 8h [na creche]. Como essas mães vão ter emprego nesses horários? Vamos antecipar para receber as crianças às 6h30 e estender a saída para as 19h, contratando mais professores e realizando concurso público. No horário de funcionamento de hoje, muitas mães, mesmo tendo a creche, não conseguem garantir trabalho, porque o horário comercial é das 8h às 17h. Às cinco horas [da tarde] ela já tem que estar na creche pegando a criança”, disse.

Trânsito e Transporte

Numa possível gestão de Ludmila, a prefeitura assumiria o serviço de empresas de ônibus e a frota seria trocada por veículos movidos a energia limpa, segundo contou a candidata. “Não daria para ser a curto prazo, colocamos isso no prazo de até oito anos, porque não dá para mudar tudo de uma vez por causa da questão do financiamento. O dinheiro existe, mas é mal investido”, afirmou.

A candidata também relatou que pretende criar uma plataforma de transporte por aplicativo para oferecer aos trabalhadores da cidade, para que esses profissionais possam ser vinculados à prefeitura. Ela contou que eles terão a garantia de que também poderão continuar operando em plataformas já existentes, como 99 e Uber.

Sabatinas da Rádio Jornal

Desde o dia 2 de setembro, a Rádio Jornal sabatinou todos os candidatos às prefeituras do Recife e de Caruaru, no Agreste pernambucano. Em encontros diários, os postulantes tiveram uma hora, cada, para apresentar suas propostas de governo e detalhar seus respectivos projetos em diferentes áreas da gestão.

Na capital, foram sabatinados João Campos (PSB), Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), Gilson Machado (PL), Técio Teles (Novo), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO), além de Ludmila Outtes.

Em Caruaru, a Rádio Jornal entrevistou Rodrigo Pinheiro (PSDB), Armandinho (Solidariedade), Maria Santos (UP), Zé Queiroz (PDT), Fernando Rodolfo (PL) e Michelle Santos (PSOL).

Todas as sabatinas foram transmitidas simultaneamente nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e estão disponíveis na íntegra nos canais do SJCC no YouTube, podendo ser assistidas a qualquer momento e de qualquer lugar.