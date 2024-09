Lula entrega medalha de mérito para Xuxa, Janja e Humberto Costa, entre outros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou, na tarde desta quarta-feira (11), a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz para instituições e pessoas que se destacaram no incentivo à vacinação no Brasil.

Entre os homenageados estão a atriz e apresentadora Xuxa Meneghel, a primeira-dama Janja da Silva, o senador pernambucano Humberto Costa (PT), a ginasta Daiane dos Santos, entre outros.

Por que Xuxa recebe a medalha?

A Rainha dos Baixinhos foi uma das embaixadoras do Movimento Nacional pela Vacinação, mobilização nacional do governo federal pela retomada das altas coberturas vacinais do Brasil. A campanha buscou reforçar a segurança dos imunizantes e a importância de manter a carteirinha de vacinação atualizada.



Campanha de vacinação - Divulgação Ministério da Saúde

A justifica para Janja seria que ela atuou na divulgação da campanha, promovendo live nas redes sociais com Xuxa e com a Ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Médico e ex-ministro da Saúde, o senador Humberto Costa vem defendendo no Senado o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas, alegando que ele pode aumentar a cobertura vacinal e evitar o reaparecimento de doenças que já estavam controladas no país.

Medalha

Instituída em 1970, a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz é concedida a brasileiras, brasileiros ou pessoas estrangeiras que, no campo das atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a higiene e a saúde pública em geral, tenham distinguido de forma notável ou relevante; e tenham contribuído, direta ou indiretamente, para o bem-estar físico e mental da coletividade brasileira.

Medalha de Mérito Oswaldo Cruz - Divulgação

Por que a medalha tem o nome de Oswaldo Cruz?

Oswaldo Cruz foi personagem fundamental na história da saúde pública brasileira. O trabalho do sanitarista serviu como base para a implementação do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Em 1907, Cruz ganhou reconhecimento internacional quando recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo seu trabalho de saneamento no Rio de Janeiro.

Pessoas homenageados

Aparecida dos Santos Bezerra – enfermeira com atuação na saúde indígena e vacinadora na Baía da Traição (PB);

Atila Iamarino – biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro;

Cristiana Maria Toscano Soares – médica, vice-chefe do Departamento de Saúde Coletiva da UFG (Universidade Federal de Goiás) e integrante do Comitê Crise Covid-19 da mesma universidade;

Daiane Garcia dos Santos – ex-ginasta e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde;

Dorinaldo Barbosa Malafaia – deputado federal e coordenador da frente parlamentar em defesa da vacina da Câmara dos Deputados

Esper Georges Kallás – diretor do Instituto Butantan;

Fabio Baccheretti Vitor – presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e secretário Estadual de Saúde de Minas Gerais;

Francisco de Assis de Oliveira Costa (PT-PI) – deputado federal e presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados;

Hisham Mohamad Hamida – presidente do Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde) e secretário Municipal de Saúde de Pirenópolis (GO);

Humberto Costa (PT-PE) – senador e presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal;

Ivan Baron – pedagogo, influenciador e ativista anticapacitista potiguar;

Jayme Martins de Oliveira Neto – juiz do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e integrante da CNMP (Comissão de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público);

José Cassio de Moraes – médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo;

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues – empresária;

Margareth Maria Pretti Dalcolmo – pesquisadora e integrante da ANM (Academia Nacional de Medicina);

Maria da Graça Xuxa Meneghel – atriz, apresentadora, cantora, empresária e embaixadora do Movimento Nacional de Medicina;

Meiruze Sousa Freitas – farmacêutica e diretora da 2ª diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária);

Renato Kfouri: vice-presidente da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) e presidente do departamento de imunizações da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria);

Rosangela Lula da Silva – primeira-dama do Brasil;

Rosileia Maria de Souza – presidente da Associação do Quilombo Lagoinha, no município de Gentio do Ouro (BA);

Sirlene de Fátima Pereira – enfermeira em atuação no Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde

Instituições homenageadas