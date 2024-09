Pesquisa Quaest traz novos números em São Paulo, Rio, BH e Fortaleza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 11, sobre a intenção de voto à Prefeitura de São Paulo indica um empate triplo entre o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB).

Ricardo Nunes lidera, com 24% de menções no cenário estimulado. Ele é seguido por Pablo Marçal, com 23%, e Guilherme Boulos, com 21%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, eles estão em empate técnico, dentro da margem de erro.

Em seguida, o apresentador de TV José Luiz Datena, do PSDB, tem 8%. Ele está empatado numericamente deputada federal Tabata Amaral (PSB), que também figura com 8%. A economista Marina Helena (Novo) tem 2% e Bebeto Haddad, do DC, 1%. Os candidatos Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino (PSTU) não pontuaram São 5% os indecisos e 8% votam branco, nulo ou não querem ir votar.

A Quaest realizou 1.200 entrevistas presenciais em São Paulo com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-09089/2024.

No Rio, Paes tem 64%, Ramagem, 13%, e Tarcísio, 4%

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tem 64% das intenções de voto. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo de Jair Bolsonaro (PL), tem 13% e o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL-RJ) aparece com 4% da preferência dos eleitores.

Candidato à reeleição, Paes cresceu quatro pontos porcentuais desde a pesquisa Quaest divulgada em 28 de agosto deste ano. No levantamento anterior, o prefeito Rio tinha 60% das intenções de voto e Ramagem, candidato apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, aparecia com 9% e Tarcísio Motta, 5%.

A Quaest fez entrevistas presenciais com 1.140 eleitores cariocas entre os dias 8 e 10 de setembro de 2024. A margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-05862/2024.

Tramonte lidera em BH

O deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos) continua na liderança da preferência do eleitorado, mas teve uma queda de 3 pontos percentuais, de 30% para 27%.

A novidade é o crescimento bem acima da margem de erro do prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD), que deu um salto de 11 pontos percentuais, de 9% para 20%.

A Quaest entrevistou 1.002 eleitores de 16 anos ou mais, na cidade de Belo Horizonte, entre os dias 8 e 10 de setembro de 2023. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-08280/2024.

Wagner, André, Evandro e Sarto empatados

A segunda rodada da pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza indica um empate na margem de erro entre Capitão Wagner (União), com 24% das intenções de votos; André Fernandes (PL), com 21%; Evandro Leitão (PT), com 21%; e José Sarto (PDT), com 18%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024. Foram ouvidos 900 eleitores com 16 anos ou mais.