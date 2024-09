Eleições 2024: Datafolha divulga pesquisa para prefeitura de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (12) uma pesquisa eleitoral sobre a intenção de voto para a prefeitura de Caruaru.



Os números apontam empate técnico entre os candidatos Rodrigo Pinheiro (PSDB) e Zé Queiroz (PDT). O atual prefeito e candidato à reeleição lidera com 42%, enquanto o pedetista ocupa o segundo lugar, com 39.

Os demais candidatos aparecem em empate técnico. Fernando Rodolfo (PL), tem 7%; Armandinho (Solidariedade), tem 2%; Michelle Santos (PSOL), tem 1%; Maria Santos (UP), tem 0%.

Dentre os entrevistados, 7% afirmaram que votariam em branco, nulo ou nenhum dos candidatos. 2% dos eleitores não sabem em quem votar.

Confira os números abaixo:

Rodrigo Pinheiro (PSDB): 42%

Zé Queiroz (PDT): 39%

Fernando Rodolfo (PL): 7%

Armandinho (Solidariedade): 2%

Michelle Santos (PSOL): 1%

Maria Santos (UP): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 7%

Não sabe: 2%

A pesquisa foi encomendada pelo Grupo Asa Branca, ouvindo 504 pessoas, com eleitores de Caruaru de 16 anos ou mais. A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número PE-03082/2024.

A divulgação do Datafolha foi a primeira na capital do Agreste e era esperada pelos eleitores e, principalmente, pelos candidatos.

Pesquisa Instituto Real Big Data

Na última pesquisa divulgada, o atual prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro (PSDB), e o ex-prefeito Zé Queiroz (PDT) estariam tecnicamente empatados, com 32% e 34% das intenções de voto, respectivamente.

Em seguida, Fernando Rodolfo (PL) aparece com 9%, Armandinho (Solidariedade) com 2%, Michele Santos (PSOL) tem 1% e Maria Santos (UP) está com 0%, segundo a última pesquisa do Instituto Real Time Big Data.

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 7 e 9 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PE–03879/2024, tem um nível de confiança de 95%.