Gilson Machado tem guia eleitoral suspenso por 48 horas, após nova decisão da Justiça Eleitoral

O candidato a prefeito do Recife Gilson Machado (PL) foi novamente alvo de decisão da Justiça Eleitoral, agora com suspensão de 48 horas do seu guia eleitoral em Rádio e TV. A decisão da 4ª Zona Eleitoral foi divulgada na tarde desta quinta-feira (12).

A decisão atendeu novo pedido da campanha do atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB), após as inserções de Gilson continuarem mencionando irregularidades nas creches da rede municipal, mesmo com decisões anteriores da Justiça Eleitoral que proibiam a menção.

Na decisão desta quinta-feira, a juíza da 4ª Zona Eleitoral destacou a reprodução das “mesmas denúncias que foram alvo das decisões supracitadas as quais determinaram a suspensão das propagandas”.

Em outro trecho da decisão, é afirmado que a peça publicitária de Gilson “divulga fatos sem comprovação de veracidade”.

A Justiça Eleitoral decidiu pela suspensão do guia eleitoral de Gilson Machado em 48 horas, em Rádio e TV, em rede e inserções, durante exibições referentes à disputa majoritária.

Decisões anteriores

A primeira decisão da Justiça Eleitoral contra a campanha de Gilson Machado aconteceu no dia 4 de setembro, após a primeira veiculação de peças publicitárias do candidato do PL com denúncias de irregularidades em creches. À época, foi determinada a suspensão da propaganda, com multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

No dia seguinte, 5 de setembro, a punição foi endurecida para R$ 15 mil, para exibições em Rádio e TV e até R$ 20 mil para redes sociais. Já no dia 7 de setembro, a multa foi acrescida para R$ 25 mil.

No dia 8 de setembro, a decisão aumentou a multa para R$ 50 mil e no dia seguinte, 9 de setembro – data da última decisão - concedeu direito de resposta ao candidato João Campos dentro do tempo de guia eleitoral de Gilson.

O QUE DIZ GILSON MACHADO

Nas redes sociais, o candidato disse que uma decisão monocrática calou o seu programa eleitoral por dois dias. "Se eu estivesse falando alguma inverdade, o prefeito não tinha cancelado várias creches depois da nossa denúncia, inclusive algumas delas receberam recursos públicos. Segundo, eu não teria procurado, se estivesse mentindo, Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público estadual, Polícia Civil, TCU e Corpo de Bombeiros, porque quando o cara esta mentindo, não vai querer envolver esse órgãos", afirmou.

"Não existe censura prévia no Brasil e não é proibido jamais no debate político falar uma palavra ou um tema. Tem a justiça que vai corrigir os excessos que por ventura aconteçam, o que não é o caso. Eu espero que haja Justiça ainda", disse Gilson Machado em vídeo publicado numa rede social.