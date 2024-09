Justiça indefere candidatura de Diego Cabral à Prefeitura de Camaragibe; campanha anuncia recurso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Diego Cabral recorrerá da decisão que bloqueou sua candidatura à prefeitura; atividades de campanha seguem enquanto aguarda decisão do TRE-PE

O candidato ao cargo de prefeito de Camaragibe pelo Republicanos, Diego Cabral, anunciou, por meio de sua coordenação de campanha, que recorrerá nesta quinta-feira (12) da decisão da Justiça Eleitoral de Camaragibe que indeferiu seu registro de candidatura após um pedido feito pela oposição.

A decisão, ainda provisória, permite que o postulante apresente recurso para reverter a medida judicial. Cabral conta com o apoio do prefeito do Recife, João Campos (PSB), e da atual prefeita de Camaragibe, Dra. Nadegi Queiroz (PSDC), na sua campanha.

Atividades de campanha mantidas

De acordo com a assessoria do candidato, as atividades de campanha continuam. “Todos os atos da campanha, como agendas, caminhadas, programas de rádio e postagens nas redes sociais, bem como reuniões a vereador e lideranças locais, estão mantidos”, reforçou a equipe.

O advogado Delmiro Campos, representante legal do republicano, afirmou que a decisão da Justiça Eleitoral é "totalmente passível de recurso".

"A equipe jurídica do candidato irá trabalhar para revalidar o registro de candidatura de Diego Cabral, conforme o que determina a legislação eleitoral", destacou.

Ele também informou que o recurso será apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), e há uma expectativa de que o registro seja revalidado nos próximos dias.

“Diego Cabral foi surpreendido com a decisão de indeferimento do seu registro de candidatura, mas está tranquilo e confiante de que iremos reverter essa decisão. Já estamos preparando o recurso junto ao TRE-PE, certos de que nos próximos dias ele terá o deferimento do seu registro revalidado, o que representará uma medida de justiça e de direito”, reiterou o advogado.

Em resposta às contestações, a defesa de Diego Cabral argumentou que as postagens feitas em suas redes sociais foram manifestações pessoais, ressaltando que o candidato já havia sido exonerado do cargo público que ocupava.

“A mera menção a postagens em redes sociais, onde o requerido se manifesta como qualquer cidadão, não pode ser confundida com o exercício dissimulado de cargo público, o que, de forma alguma, foi praticado”, afirmou a defesa.

Nota oficial da equipe de campanha

“Diego Cabral foi surpreendido com a decisão de indeferimento do seu registro de candidatura. Tranquilo e confiante, Diego já prepara o recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), certo de que nos próximos dias terá o deferimento do seu registro revalidado, o que representará uma medida de justiça e de direito.

Embora respeitemos o entendimento da magistrada de Camaragibe, discordamos frontalmente da decisão, pois temos a plena convicção de que a sua desincompatibilização foi realizada no prazo previsto e dentro de todas as regras estabelecidas pela legislação.

A oposição, em claro desespero em função do crescimento da candidatura de Diego Cabral nas pesquisas, busca utilizar todos os meios para tentar interditar a disputa democrática, mas estamos cada vez mais fortalecidos e confiantes na nossa vitória nas urnas no dia 6 de outubro”.