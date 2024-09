João Campos exalta ações em caminhada no bairro de Areias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na noite desta sexta-feira (13), o prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) realizou uma caminhada nos bairros do Caçote e de Areias, na Zona Oeste da cidade. Ao lado do candidato a vice, Victor Marques (PCdoB), a militância percorreu cerca de 2,5 quilômetros por ruas e praças dessas localidades.

O candidato fez questão de exaltar o seu projeto de macrodrenagem da Bacia do Rio Tejipió, medida considerada por ele fundamental para conter enchentes na região, e o Hospital da Criança do Recife, que está sendo construído às margens da Avenida Recife.

“Quero agradecer a todo mundo e falar da alegria de estar aqui. Eu venho com o sentimento de que trabalhamos muito. Passamos em ruas que tivemos a oportunidade de calçar e estamos fazendo obras aqui muito perto, como o Hospital da Criança do Recife, que vai ficar uma maravilha. E a gente está ao lado do Rio Tejipió. Na semana que vem chega aqui ao Recife a draga para começar o processo de desassoreamento do rio. Então, a gente vai seguir trabalhando e fazendo muito por esta região”, declarou.

Agenda do candidato neste sábado (14):

09h00 - Caminhada

Local: Brasília Teimosa

11h00 - Reunião com vereador e candidato à reeleição pela Frente Popular do Recife

Local: Santo Amaro

14h00 - Reunião com candidato a vereador da Frente Popular do Recife

Local: Água Fria

15h15 - Reunião com candidata a vereadora pela Frente Popular do Recife

Local: Coqueiral