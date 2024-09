Veja os parques inaugurados por João Campos no primeiro mandato na prefeitura do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Durante sua gestão, João Campos (PSB), atual prefeito e candidato à reeleição pela capital pernambucana, marcou seus quase quatro anos à frente do Executivo Municipal inaugurando e requalificando novos parques pelo Recife.

Confira quais parques foram inaugurados pela gestão João Campos:

Parque das Graças

Com a primeira etapa inaugurada em dezembro de 2021, o Parque das Graças foi uma das primeiras entregas feitas pela gestão do PSB. O parque fica localizado às margens do Rio Capibaribe, na zona norte do Recife. O local possui áreas de lazer para a primeira infância, áreas para piquenique, tirolesa, entre outros.

As inaugurações do novo espaço de lazer foram divididas em três etapas de entrega: a primeira no final de 2021, a segunda aconteceu 1 ano após, em dezembro de 2022, e a última etapa em março deste ano.

O parque possui um total de um quilômetro ao longo das margens do rio, com mirantes, espaços de convivência, brinquedos infantis, passarelas e paisagismo. A obra teve um investimento total de mais de R$ 60 milhões.

Parque das Graças na Zona Norte do Recife - Diego Nobrega/Divulgação

Parque da Tamarineira

Com um investimento de R$ 7,5 milhões, a prefeitura entregou a primeira etapa do Parque da Tamarineira em julho deste ano. O trecho possui 23,5 mil metros quadrados e fica localizado na Avenida Rosa e Silva, onde funciona o Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, na zona norte do Recife.

O parque possui quadras esportivas, fontes de água com iluminação, brinquedos infantis, academia para terceira idade, pista para caminhada e áreas verdes para piqueniques.

O terreno do antigo Sítio da Tamarineira mede 105 mil m² e passou a pertencer ao Município com a sanção da Lei Municipal 19.130/2023, que autorizou a permuta do imóvel, junto à Santa Casa de Misericórdia, por seis lotes situados no Pina.

Parque da Tamarineira - Divulgação / Prefeitura do Recife

Jardim do Poço

Inaugurado em 5 de julho de 2024, o Jardim do Poço está localizado no cruzamento da Avenida 17 de Agosto com a Avenida Dr. Seixas, no Poço da Panela. O espaço, que ocupa o antigo terreno da Casa de Saúde São José, faz parte da meta da Prefeitura do Recife de se tornar uma "cidade parque" até 2037.

O Jardim possui 12.001,70 m² e oferece ginástica para a terceira idade, área de bem-estar, playground para crianças, espaços esportivos, área para eventos e um setor para animais domésticos (ParCão). O projeto preserva a vegetação existente e inclui uma pista de Cooper e áreas de descanso.

Além disso, o parque conta com uma galeria de arte urbana de 500 m², com obras de 12 artistas locais que integram elementos naturais e urbanos.

Jardim do Poço - Divulgação

Parque do Caiara

Em 31 de abril de 2023, a Prefeitura do Recife inaugurou a requalificação do Parque Caiara, localizado na Iputinga. A obra, que recebeu um investimento de R$ 8 milhões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, faz parte do projeto dos primeiros Jardins Filtrantes da cidade e foi realizada em parceria com a ARIES e o Porto Digital.

A requalificação incluiu a revitalização dos pisos, playgrounds, um novo cais e um observatório para a população apreciar os Jardins Filtrantes. O projeto busca aumentar a conscientização sobre a poluição dos rios e a importância de sua preservação.

Durante a inauguração, o prefeito João Campos anunciou a futura requalificação da pista de atletismo, com um investimento de R$ 1,8 milhão, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro.

O projeto também visa atrair turistas e movimentar a economia local, beneficiando negócios como bares, restaurantes e barqueiros que oferecem passeios no rio.

Parque Caiara - Divulgação

Parque Governador Eduardo Campos

Outro equipamento público que está sendo construído pela atual gestão, é o Parque Eduardo Campos, localizado no antigo aeroclub, no Pina, na zona sul do Recife.

O parque está previsto para ser entregue no segundo semestre de 2024, com investimento de R$ 62 milhões.O espaço vai contar com o Espaço Memória, onde haverá uma exposição fixa com fotos, vídeos e textos contando a história do local.

Haverá, ainda, pista de cooper, Academia da Cidade, quadra poliesportiva, campo de areia e ciclovia. O equipamento terá, também, parcão, área para piquenique e espaço para caminhada às margens do Parque dos Manguezais.

Construção do novo Parque Governador Eduardo Campos - Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

