Em discurso, João rebate adversários e diz que vai "dar muito amor ao Recife"

O atual prefeito do Recife e candidato à reeleição João Campos (PSB) participou de agendas neste sábado (14), onde reforçou compromissos na área da saúde e rebateu ataques de adversários.

Em caminhada no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife, João fez discurso rebatendo ataques de opositores, destacando que continuará “fazendo o bom combate” e que os adversários “não têm o que mostrar para o Recife.

“A gente vai seguir trabalhando e fazendo o bom combate, a luta em favor do Recife. Deixa o aperreio, o ódio, a mágoa para os adversários, que não têm o que mostrar para o Recife”, disse.

João complementou, afirmando que vai “dar muito amor ao Recife”.

“Esse ódio, rancor, mágoa, agressão, isso faz mal para quem tem. No meu coração só tem amor, e eu vou dar muito amor ao Recife”, complementou.

Ainda em Brasília Teimosa, o candidato à reeleição reafirmou a proposta de construção de um calçadão interligando com a orla do Pina, além de um mercado no bairro.

“Nós vamos fazer o calçadão da orla interligando o Pina a Brasília Teimosa e vamos fazer um mercado de primeiro mundo aqui no Pina, o Mercado do Peixe. Vai dar para vender frutos do mar frescos e também vai haver local para preparo, para os turistas que vêm do mundo inteiro conhecerem a melhor comida de frutos do mar do Brasil, que é a de Brasília Teimosa. Isso vai ajudar quem trabalha com pesca, quem trabalha com a culinária, vai ajudar o povo dessa terra”, prometeu.

Em agendas com apoiadores nos bairros de Santo Amaro, Água Fria e Coqueiral, João reforçou a proposta de criação de um centro de diagnóstico por imagem na cidade, além de destacar feitos do atual mandato.

"Estamos com o sentimento de que estamos trabalhando muito. Fizemos milhares de obras em encostas, por exemplo. Mas queremos fazer muito mais pelo Recife. Na saúde, por exemplo, a gente vai criar o Centro de Diagnóstico por Imagem, no centro da cidade, e vamos levar o ultrassom na porta da casa das pessoas", afirmou.

O candidato a vice-prefeito Victor Marques (PCdoB) falou sobre a importância de estar próximo da população e reforçou o compromisso com o bairro.

“É uma alegria imensa caminhar e olhar nos olhos da população deste bairro tão querido. Brasília Teimosa é símbolo de resistência e de luta, e, nestes quase quatro anos, tivemos muitas entregas”, declarou.



