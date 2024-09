Propaganda eleitoral: TRE-PE apreende 1.127 bandeiras e 20 banners nas ruas do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma operação de fiscalização realizada até este sábado (15) pela Comissão de Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) apreendeu 1.127 bandeiras, 20 banners e 6 caixas de som no Recife.

O alvo da ação era a colocação e exibição de materiais de campanha de forma irregular nas ruas da cidade.

Entre as infrações mais comuns observadas pela comissão estavam bandeiras caídas no chão ou instaladas muito próximas ao meio-fio.

"Essas situações não apenas causavam transtornos ao tráfego de pedestres e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas também representavam um risco potencial de acidentes", pontuou o TRE-PE.

A comissão alertou ainda que a divulgação de material de campanha em rios e mares é estritamente proibida.

Para o tribunal, o respeito às normas de propaganda é essencial para garantir um processo eleitoral justo e seguro para todos.

Imagem de bandeira de material de campanha - Divulgação/TRE-PE

Propaganda irregular pode ser denunciada

Os eleitores que observarem propaganda eleitoral irregular podem registrar denúncia para o TRE-PE pelo Aplicativo Pardal, que pode ser baixado de forma gratuita em smartphones, no Google Play (Android) ou na App Store (iOS).

Após identificada a irregularidade, o eleitor deve documentar a evidência através de fotos ou vídeos e fazer o registro da denúncia no app.

De acordo com os dados do TRE-PE, apenas nesta campanha eleitoral, já foram registradas 3.557 denúncias de propaganda irregular, sendo 595 no Recife. A capital pernambucana é o município que reúne a maior quantidade de notificações no Estado.

Em casos de crimes eleitorais ou outros ilícitos próprios do período, a denúncia deve ser direcionada ao Ministério Público Eleitoral.



