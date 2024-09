Clarissa Tércio critica a "velha política" e propõe soluções para saneamento e habitação em debate

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No debate de Jaboatão, Clarissa Tércio propõe articulação com o governo estadual para melhorar o saneamento e apresenta planos habitacionais

A candidata ao cargo de prefeita de Jaboatão dos Guararapes pelo Partido Progressistas, Clarissa Tércio, apresentou seu plano de governo por meio de propostas em habitação, saneamento básico e cultura.

O evento não contou com a presença do atual prefeito e candidato a reeleição, Mano Medeiros (PL) que avisou por meio das suas redes sociais a ausência a debates durante o período eleitoral. Os demais convidados Elias Gomes (PT) e Daniel Alves (Avante) estavam presentes.

O evento teve duração de 1h30 e foi estruturado em cinco blocos, abordando temas livres e sorteados.



Saneamento Básico

Clarissa Tércio abordou a questão do saneamento básico, destacando a “importância do tema para a saúde pública” afirmando que está “cansada da velha política”. Ela propôs estabelecer uma articulação com o governo estadual para garantir acesso à água potável para as áreas que atualmente não possuem esse recurso.

Ela finaliza falando que o seu foco principal é na ampliação e diz que não vai se envolver em "discursos com quem está lá no fim das pesquisas", dirigindo-se ao candidato do Avante, Daniel Alves.

Habitação

Na área de habitação, Tércio apresentou planos para a construção de novas moradias e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. Ela também mencionou um programa de concessão de títulos de posse, com “prioridades para mulheres chefes de família”, citando que mais de 188 mil pessoas vivem em áreas de risco e necessitam de soluções habitacionais adequadas.

Cultura

Ao ser chamada de “terrivelmente evangélica” pelo candidato do Avante, Clarissa foca tema em rebater o postulante e diz que “sempre foi uma candidata de todos”.

Clarissa diz que vai acabar com a cultura do município, sendo essa a “cultura do desemprego, da falta de remédio, de entregar obra em período eleitoral como vem fazendo o atual prefeito Mano Medeiros” propondo a preservação, e valorizar a cultura da cidade.

