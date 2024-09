Daniel Alves apresenta propostas e promete "maior shopping da América Latina" em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato a prefeito de Jaboatão Daniel Alves (Avante) apresentou propostas e discutiu temas do município em debate realizado pelo G1 nesta terça-feira (17).

Daniel apresentou propostas nas áreas de saúde, infraestrutura, economia, meio ambiente e segurança pública.

Saúde

O candidato do Avante prometeu a criação do Hospital da Mulher no município, além de um centro de apoio a mulheres com câncer e mulheres que desejam fazer procedimento de laqueadura.

Daniel também prometeu a criação do Hospital da Criança de Jaboatão, usando a estrutura do Hospital Geral de Prazeres, com um centro de referência para crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“No Hospital Geral de Prazeres, que praticamente não funciona hoje, vai ser o Hospital da Criança de Jaboatão, vamos dialogar com a governadora para municipalizar. Ao lado será o Centro de Referência para crianças autistas”, disse.

O candidato também prometeu zerar as filas de consultas e exames no município, com apoio da iniciativa privada.

Segurança Pública

Após perguntar para Clarissa Tércio sobre armamento da Guarda Municipal no município, Daniel propôs soluções alternativas para a segurança pública em Jaboatão.

“A gente tem que dialogar com o governo do estado, fazer parte do conselho de segurança, ocupar a periferia, levar saneamento, educação em tempo integral”, afirmou.

Infraestrutura

Daniel foi enfático ao prometer a construção de um novo shopping center em Jaboatão, que seria, de acordo com o candidato, “o maior shopping da América Latina” e que já está com o projeto em andamento junto à iniciativa privada.

“Vou construir o maior shopping da América Latina. Tem muita gente achando que é loucura, mas estamos conversando com grandes empreendedores. Não é Daniel, é a iniciativa privada. Vamos descentralizar o polo econômico de Jaboatão para a região da BR-232, ali do Curado, Jaboatão Centro e Cavaleiro”, prometeu.

Meio Ambiente

Daniel destacou a proposta de implantação de uma usina solar em Jaboatão, para gerar energia limpa. De acordo com o candidato, isso ajudaria a “economizar dos cofres públicos” e viabilizaria a colocação de ar-condicionado nas escolas municipais e em todos os órgãos públicos.

O candidato do Avante também prometeu a construção de ciclovias e ciclofaixas pela cidade, além de discutir com empresas presentes em Jaboatão para diminuir a emissão de gás carbônico.

“A gente quer garantir ciclovia e ciclofaixa para transporte sustentável. Discutir com as empresas presentes no município, para que possa estar sempre trabalhando para a redução do gás carbônico”, disse.

Turismo

O candidato destacou que a cidade não aproveita seu potencial turístico e prometeu implantar uma nova orla no município, com a construção de um píer na praia de Piedade.

“Vamos implantar a nova orla de Jaboatão, um píer na praia de piedade, para fortalecer e voltar o turismo, reabrir os Hotéis. Uma cidade que tem um aeroporto colado não recebe mais turistas. Vamos garantir segurança, quiosque, banheiros na nossa orla. Fazer com que o Monte dos Guararapes seja o nosso alto da sé, levar os turistas para lá, fazer com que os nossos artistas voltem a ganhar dinheiro”, afirmou.

Emprego

Daniel prometeu a criação de 1600 cargos comissionados no município e “milhares de terceirizados”, ao mencionar que vai garantir que o cidadão de Jaboatão trabalhará na prefeitura do município.

O candidato também propôs a criação de um programa de primeiro emprego para jovens dentro do serviço público municipal.

“Vamos criar o primeiro emprego público, são 1000 jovens do ensino médio que terão a oportunidade de trabalhar em todas as secretarias. Vamos qualificar o jaboatonense para atender as demandas das empresas que estão no município”, disse.