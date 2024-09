Em debate, Daniel Alves afirma que Clarissa "nunca fez nada por Jaboatão" e diz que tempo de Elias acabou na cidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Daniel criticou atuação de Clarissa Tércio como deputada federal e as gestões de Elias Gomes e Mano Medeiros à frente da prefeitura de Jaboatão

Em debate com os candidatos à prefeitura de Jaboatão, realizado nesta terça-feira (17) pelo G1, Daniel Alves (Avante) foi ao ataque contra Clarissa Tércio (PP) e Elias Gomes (PT). Mano Medeiros (PL), apesar de não ter participado do debate, também foi alvo das críticas do candidato.

Daniel iniciou as críticas a Clarissa Tércio afirmando que a deputada federal licenciada “não fez nada por Jaboatão” e que “se aproveita da fé das pessoas” para ocupar espaços na política.

“A senhora sabe que se aproveita da fé das pessoas para estar no lugar que está, porque não tem trabalho nenhum. Deputada estadual, federal, a senhora não tem projeto, não fez nada por Jaboatão”, disse Daniel.

Daniel voltou a atacar a candidata do PP ao responder sobre propostas para tratamento de crianças neuroatípicas, acusando a candidata de usar as mães dessas crianças e de copiar propostas, além de criticar a atuação de Clarissa como deputada federal.

“A senhora sempre usa essas mães de crianças atípicas. A senhora nunca fez nada pelas mães atípicas, uma deputada que nunca fez nada por Jaboatão. Fala sempre de emendas que nunca chegam em lugar nenhum”, disse.

“Deputada, a gente que é eleitor, nem lhe conhece falando desse jeito. A gente lhe conhece pulando muro de escola, gritando na porta de hospital”, complementou.

Críticas às gestões de Elias, Anderson e Mano

O candidato do Avante repetiu, por vezes, que o tempo de Elias passou na cidade, apontando falhas das gestões do petista à frente do município, entre 2009 e 2016, mas sem esquecer das responsabilidades das gestões de Anderson Ferreira e o candidato à reeleição Mano Medeiros.

“O seu tempo em Jaboatão já passou. Obras abandonadas até hoje, como a maternidade Rita Barradas, que você não entregou, Anderson não entregou e Mano Medeiros também não entregou”, afirmou Daniel.

Ao apresentar soluções para uso de energia limpa e cuidados com o meio ambiente no município, Daniel não poupou críticas aos adversários.

“É possível fazer isso economizando. Vamos também cuidar das nossas reservas ambientais. Nas nossas praias, que hoje se joga esgoto, que o prefeito Elias Gomes não resolveu essa questão, Anderson Ferreira e Mano Medeiros não resolveram e a deputada Clarissa também não vai resolver, porque é muita conversa fiada pra boi dormir”, criticou.

Daniel também destacou que Elias, Anderson e Mano “destruíram a cultura de Jaboatão” e que a atual gestão ficou conhecida pelo aumento do IPTU em 300% no município.

Em resposta ao petista, que enfatizou suas alianças que totalizam 10 partidos, o candidato do Avante disse que Elias “vai fazer de Jaboatão um bolo” e que cada partido fica com uma fatia, enquanto “o povo fica na migalha”.

Daniel voltou a criticar Elias, reafirmando que o tempo do petista em Jaboatão passou e se colocou como o candidato da “nova geração de políticos” e que está com “muita vontade de transformar Jaboatão”.

“O problema é que você teve oportunidade em 8 anos de fazer e não fez. E tem coisa que você diz que agora vai fazer. O seu tempo já passou, Jaboatão quer o novo. Eu falo dessa nova geração de políticos que está com vontade, estou com muito gás pra fazer, com muita vontade de transformar Jaboatão, só quero uma oportunidade”, disse.

