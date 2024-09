Em debate, Elias promete triplicar unidades de saúde em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em debate realizado pelo G1 nesta terça-feira (17) com os candidatos à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Elias Gomes (PT) apresentou propostas e prometeu retomada de programas de sua gestão à frente do município.

Saúde

Prefeito de Jaboatão por dois mandatos entre 2009 e 2016, Elias defendeu a retomada dos consultórios de rua, além de destacar que, em sua gestão, foi implantado o único centro Pop da cidade, ao ser perguntado sobre medidas para solucionar a situação das pessoas de rua no município.

“Vou cadastrar todas essas famílias, são pessoas que não tem o reconhecimento do poder público. O único Centro Pop dessa cidade foi implantado na minha gestão. Tínhamos consultórios de rua, vamos retomar e fazer o acompanhamento dessas famílias, além de implantar cozinhas comunitárias”, disse.

Elias também mencionou a possibilidade de parcerias com o Governo Federal, - ao mencionar o apoio do presidente Lula (PT) - prometendo triplicar o número de unidades de saúde do município e que vai realizar mutirões de consultas, exames e cirurgias, para zerar as filas no município.

“Para enfrentar o problema da saúde, vamos fazer o mutirão das consultas, mutirão dos exames e mutirão das cirurgias. Para isso, vamos procurar o Governo Federal e o Governo do Estado”, prometeu.

Transporte público

Após criticar a situação do transporte público nas gestões do ex-prefeito Anderson Ferreira (PL) e do atual prefeito e candidato à reeleição Mano Medeiros (PL), Elias apresentou proposta para o tema.

“Tenho uma ideia de financiar diretamente a nova frota e fazer a concessão para os atuais permissionários, que serão treinados, capacitados e orientados, tendo uma rigorosa fiscalização”, prometeu.

Economia

O petista apresentou proposta de construção de um shopping center entre os bairros de Cavaleiro e Jaboatão Velho, integrando com o metrô que cruza esses bairros.

Elias também destacou proposta de ampliação das oportunidades de negócios em Jaboatão, prometendo a duplicação do eixo da Muribeca. De acordo com o candidato, a medida prevê a atração de novas empresas e empreendimentos para o município.

Ao comentar soluções de sustentabilidade para o município, Elias também defendeu parcerias com a iniciativa privada para incentivar o uso de energias renováveis no município. Por fim, sem detalhar a proposta, defendeu a implementação de uma moeda local nas comunidades.

