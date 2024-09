Morre o deputado estadual José Patriota, aos 63 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado estadual José Patriota (PSB) faleceu aos 63 anos na manhã desta terça-feira (17). Ele enfrentava um tratamento contra um câncer de fígado desde 2018. Na semana passada, entrou em tratamento intensivo.

O corpo de Patriota foi velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), no período da manhã. A entidade suspendeu todas as atividades legislativas do dia e decretou luto oficial de cinco dias.

À tarde, o corpo de José Patriota foi levado para a cidade de Afogados da Ingazeira, no Sertão pernambucano, município do qual ele foi prefeito por dois mandatos, além de vereador e vice-prefeito. Um segundo velório será realizado no Centro Desportivo Municipal da cidade, às 19h.

O sepultamento está marcado para a próxima quarta-feira (18), às 16h, no Cemitério Parque da Saudade, também em Afogados da Ingazeira.

Quem foi José Patriota

Além da atuação em Afogados da Ingazeira, José Patriota foi presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) por cinco mandatos, totalizando 10 anos à frente do órgão.

Patriota também assumiu a primeira secretaria da Confederação Nacional de Município (CNM).

No governo Eduardo Campos, patriota assumiu a secretaria de articulação regional, realizando projetos estruturadores para as regiões de Pernambuco.

Em sua segunda eleição para o comando de Afogados, José Patriota alcançou uma expressiva aprovação popular, com 83% dos votos válidos.

Repercussão da morte de José Patriota

Raquel Lyra

Recebi com tristeza a notícia do falecimento do amigo e deputado José Patriota, um homem público que pautou sua vida pela defesa do Sertão e dos municípios pernambucanos. Deixa um legado construído como prefeito de Afogados da Ingazeira, deputado e presidente da Amupe, em diversos mandatos. O Governo de Pernambuco decretará luto oficial por sua partida. Toda a minha solidariedade aos familiares e inúmeros amigos neste momento de despedida.



Nota João Campos

"Com o coração apertado, recebi a notícia da perda do meu amigo e colega de partido @josepatriotape. Homem firme, integro e humano, que marcou a sua vida por lutas ao lado do povo. À frente da Amupe, liderou e defendeu como ninguém o municipalismo, buscando equilibrio e combatendo desigualdades.

Lembro de passagens memoráveis que o meu pai contava sobre Patriota, como integrante da sua equipe no Governo de PE, como prefeito de Afogados da Ingazeira e de histórias que viveu ao lado de Dr. Arraes.

Ha pouco, tive a honra de condecorá-lo com a medalha da Ordem Mérito Capibaribe, a mais alta comenda da nossa cidade, por todas suas contribuições na vida pública."

"Patriota será sempre exemplo de atitude e perseverança, que seguirá nos inspirando. Estou decretando Luto Oficial por três dias no Recife. Em nome de sua esposa Madalena, deixo a minha solidariedade à sua família e amigos, pedindo para que Deus possa confortá-los nesse momento tão difícil.", completou.

Nota PSB Pernambuco

"Pernambuco perdeu, na madrugada desta terça-feira (17), um dos homens públicos que mais honra trouxe a este estado. O deputado José Patriota era um dos poucos que desfrutava da boa unanimidade, advinda do respeito e do fino trato dispensado por ele em suas relações pessoais e políticas e, mais ainda, pelo vigor com que defendia os interesses do povo pernambucano."