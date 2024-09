Morre Ulisses Tenório, ex-deputado estadual e ex-vereador de Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dr. Ulisses, como era conhecido, tinha 78 anos e foi uma grande liderança política na cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Morreu, nesta terça-feira (17), o médico, ex-deputado estadual e ex-vereador de Jaboatão dos Guararapes Ulisses Tenório (PSB), aos 78 anos. A informação foi confirmada pela família do político em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O velório acontece nesta quarta-feira (18), às 9h, no cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão. O sepultamento está marcado para as 16h.

"Perdemos hoje um pai, um irmão, um amigo, um médico, um excelente marido, uma pessoa inexplicável. Tenho certeza que foi uma das pessoas de coração bom que passou pela terra. Jamais te esqueceremos. Seu legado será sempre lembrado", diz o comunicado da família.

Dr. Ulisses, como era conhecido, foi deputado estadual entre os anos de 1999 e 2002, pelo PSDB.

Além do mantado na Alepe, teve ampla trajetória na política de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, onde foi vereador por três mandatos e secretário municipal de Saúde por duas vezes, entre 2005 e 2008, na gestão de Newton Carneiro.

Em 2004, tentou a prefeitura da cidade, mas não se elegeu. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Daniel Alves, que na época integrava o MDB. A chapa também não foi eleita.

Nas eleições deste ano, Dr. Ulisses era candidato a vereador de Jaboatão pelo PSB.

Homenagens

Álvaro Porto, presidente da Alepe

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto, classificou Ulisses Tenório como um "grande médico e líder político de Jaboatão".

"Dr. Ulisses teve uma trajetória de mais de 40 anos de serviços prestados à política e à saúde do povo jaboatonense. Que Deus traga conforto à família e aos amigos de Dr. Ulisses neste momento de luto e despedida", escreveu.

PSDB Pernambuco

Em nota, o diretório estadual do PSDB em Pernambuco lembrou o mandato de Dr. Ulisses na Alepe, quando integrava a legenda. O partido afirmou que ele teve "atuação ímpar em defesa" de Jaboatão.



"Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento do Dr. Ulisses Tenório, um importante representante da política pernambucana, que deixa um legado de atuação em prol da vontade popular e da saúde. Pelo PSDB, foi deputado estadual entre 1999 e 2002. Que a família e os amigos encontrem paz e conforto neste momento de luto", diz o comunicado.

Mano Medeiros

O prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros (PL), emitiu uma nota de pesar pelas redes sociais, afirmando ter perdido um "grande amigo".

"Lamento profundamente o falecimento do grande amigo, médico, ex-vereador e ex-secretário de Jaboatão Dr. Ulisses Tenório. Nesse momento de tristeza, eu e toda nossa equipe manifestamos aos familiares e amigos as mais sinceras condolências. Seu legado e contribuição para o município ficará pra sempre em nossos corações", disse o gestor.



Elias Gomes

O ex-prefeito de Jaboatão e candidato à prefeitura Elias Gomes (PT) também se manifestou. Semanas atrás, ele havia publicado uma foto ao lado de Dr. Ulisses, quando o médico havia declarado apoio à sua candidatura na cidade.

"Dr. Ulisses foi uma das mais importantes vozes na luta pela democracia e em defesa do acesso da população a políticas públicas. Grande liderança da cidade do Jaboatão dos Guararapes, estava ao nosso lado como candidato a vereador e importante colaborador de um projeto de resgate da cidade do Jaboatão dos Guararapes", disse Elias.



Daniel Alves

Daniel Alves (Avante), que teve Ulisses como vice nas eleições de 2020 para a prefeitura de Jaboatão, usou parte de seu tempo de participação no debate com os prefeituráveis promovido pelo g1, nesta terça, para homenagear Dr. Ulisses, permanecendo em silêncio.

Pelas redes sociais, ele publicou uma foto em que aparece ao lado do ex-companheiro de chapa e escreveu: "sem palavras nessas horas, apenas um coração apertado".