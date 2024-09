"Pernambuco estava estagnado", declara Raquel Lyra em entrevista nesta terça-feira (17/9)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra destacou as entregas que fez no seu governo e fez comentários sobre a antiga gestão do estado. A governadora fez comparações a respeito de iniciativas em infraestrutura, segurança pública e economia.

Em entrevista à CBN Recife nesta terça-feira (17/9), Lyra afirmou que “Pernambuco estava estagnado” e que sua gestão tirou do papel obras importantes que estavam paralisadas há muito tempo, como o Canal do Fragoso, a PE-15, a Adutora do Agreste e obras de barragens.

“Pernambuco nos elegeu pra trabalhar por mudança e vivemos um novo tempo em que o estado já começa a sentir essa mudança”, pontuou. A governadora citou o crescimento nos indicadores do Produto Interno Bruto (PIB) do estado, acima da média nacional, e a geração de emprego e renda.

A respeito dos investimentos na segurança pública, Raquel Lyra apontou os altos índices de violência nos últimos anos e afirmou que “Pernambuco foi perdendo o que foi o Pacto Pela Vida”. Ela também anunciou mais investimentos em equipamentos para os profissionais de segurança e prometeu a contratação de 7 mil policiais em 2025.

“A gente não tinha dinheiro para nada”, disparou a governadora sobre as contas do estado no início da gestão. Lyra afirmou que precisou “organizar a casa” e pedir empréstimos e captar recursos com o Governo Federal.