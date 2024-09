Políticos e autoridades lamentam a morte do deputado estadual José Patriota

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado estadual José Patriota (PSB) faleceu, aos 63 anos, na manhã desta terça-feira (17). Ele enfrentava um tratamento contra um câncer de fígado.

Várias autoridades lamentaram a perda do deputado estadual em suas redes sociais.

CONFIRA AS NOTAS DOS POLÍTICOS E AUTORIDADES

Raquel Lyra

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, prestou solidariedade para a família de Patriota.

"Recebi com tristeza a notícia do falecimento do amigo e deputado José Patriota, um homem público que pautou sua vida pela defesa do Sertão e dos municípios pernambucanos".

"Deixa um legado construído como prefeito de Afogados da Ingazeira, deputado e presidente da Amupe, em diversos mandatos. O Governo de Pernambuco decretará luto oficial por sua partida. Toda a minha solidariedade aos familiares e inúmeros amigos neste momento de despedida".

João Campos

O prefeito do Recife, João Campos, recebeu a mensagem com "aperto no coração":

"Com o coração apertado, recebi a notícia da perda do meu amigo e colega de partido José Patriota. Homem firme, integro e humano, que marcou a sua vida por lutas ao lado do povo.

À frente da Amupe, liderou e defendeu como ninguém o municipalismo, buscando equilibrio e combatendo desigualdades. Lembro de passagens memoráveis que o meu pai contava sobre Patriota, como integrante da sua equipe no Governo de PE, como prefeito de Afogados da Ingazeira e de histórias que viveu ao lado de Dr. Arraes.

Há pouco, tive a honra de condecorá-lo com a medalha da Ordem Mérito Capibaribe, a mais alta comenda da nossa cidade, por todas suas contribuições na vida pública."

"Patriota será sempre exemplo de atitude e perseverança, que seguirá nos inspirando. Estou decretando Luto Oficial por três dias no Recife. Em nome de sua esposa Madalena, deixo a minha solidariedade à sua família e amigos, pedindo para que Deus possa confortá-los nesse momento tão difícil.", completou.

Partido Socialista Brasileiro (PSB)

"Pernambuco fica menor sem José Patriota", lamentou o Presidente do PSB de Pernambuco, Sileno Guedes.

"Pernambuco perdeu, na madrugada desta terça-feira (17), um dos homens públicos que mais honra trouxe a este estado. O deputado José Patriota era um dos poucos que desfrutava da boa unanimidade, advinda do respeito e do fino trato dispensado por ele em suas relações pessoais e políticas e, mais ainda, pelo vigor com que defendia os interesses do povo pernambucano.



Nascido em Tabira e com vida política iniciada em Afogados da Ingazeira, sempre colocou seu coração sertanejo a serviço do Pajeú e de todo o estado. Desde muito cedo, Patriota percebeu a importância da causa municipalista, sua missão de vida. Talvez por essa razão, exerceu mandatos de vereador, vice-prefeito e prefeito de Afogados da Ingazeira com tanto destaque, obtendo, em sua recondução à prefeitura, 83% dos votos válidos. Também foi presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) por seis mandatos consecutivos, de 2013 a 2023, vindo a se tornar presidente de honra da entidade, em 2024.



Dentro do PSB, conviveu com os ex-governadores Miguel Arraes e Eduardo Campos e era um dos quadros históricos que mais orgulhavam o partido. Em seus mais de 40 anos de vida pública, foi secretário de estado e presidente de órgãos e programas como ProRural, ProMata e ProMetrópole, que realizaram projetos estruturadores em benefício de todas as regiões do estado.



Em 2022, foi eleito deputado estadual com 43.586 votos, vindo a assumir, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), a presidência da Comissão de Assuntos Municipais, mais um espaço onde pautou os agentes políticos sobre demandas importantes para o municipalismo, a exemplo de votações emblemáticas sobre a redistribuição de receitas para as prefeituras, em 2023.



Pernambuco fica menor sem José Patriota, que partiu tão cedo, aos 63 anos. Aos familiares, externamos toda a nossa solidariedade e registramos também o nosso desejo de que, da saudade que fica e da tristeza que agora sentimos, tiremos forças para levar adiante o seu legado em defesa de tempos melhores para nossas cidades e comunidades rurais, que é onde as pessoas vivem e onde precisam que as políticas públicas cheguem cada vez mais fortalecidas, como ele tanto defendia".

AMUPE

O deputado José Patriota morreu aos 63 anos, após uma vida marcada pela defesa dos municípios pernambucanos - Jarbas Araujo / Alepe

A Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE) lamentou a morte de José Patriota "o maior líder municipalista de Pernambuco".

"A AMUPE lamenta profundamente o falecimento de José Patriota, presidente de Honra da associação, ex-prefeito de Afogados da Ingazeira e deputado estadual.

Patriota foi um defensor incansável do municipalismo, deixando um legado marcante de conquistas. Agradecemos por sua dedicação à vida pública e ao fortalecimento dos municípios pernambucanos".

Diogo Moraes

Diogo Moares, deputado estadual de Pernambuco e representante do Polo de Confecções na Alepe, lamentou a perda do grande amigo:



"Hoje o dia amanheceu mais triste. Perdi um grande amigo. Pernambuco perdeu um líder político que inspirou muitas gerações e o Pajeú perdeu um dos seus representantes na Assembleia Legislativa.

O deputado José Patriota, ex-prefeito de Afogados da Ingazeira e um defensor do municipalismo, nos deixou.

Por muitos anos, Patriota presidiu a Associação Municipalista de Pernambuco e foi uma referência na luta por um novo pacto federativo.

Além de dividir a bancada com ele como deputado estadual e poder aprender muito, tive a satisfação de ser do mesmo partido. Aliás, sempre fomos filiado à mesma legenda, ao PSB de Miguel Arraes e de Eduardo Campos.

Neste momento tão triste para todos nós, desejo conforto a sua família, amigos e eleitores. Que Patriota seja acolhido no céu com muito amor, como ele merece".

Priscila Krause

A vice-governadora do estado, Priscila Krause, lamentou a partida de José Patriota: "trabalho incansável"

"Hoje recebemos a triste notícia do falecimento do deputado José Patriota.

Patriota deixa um legado de dedicação e trabalho incansável pelo o nosso Sertão e Estado como prefeito, deputado e presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).

Para este momento difícil, meus sentimentos a todos os familiares e amigos de Patriota. Que Deus e Nossa Senhora dê conforto a todos".

Silvio Costa Filho

Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho também lamentou a morte: "vai deixar saudades".

"Recebi com pesar a notícia de falecimento do amigo, deputado estadual e ex-prefeito José Patriota. Patriota foi um grande quadro da política de Pernambuco; referência nacional do movimento municipalista.

Seu legado em prol do fortalecimento das administrações municipais vai ficar para sempre. Quero me solidarizar com a família, amigos e eleitores do deputado neste momento difícil. Patriota vai deixar saudade em todos nós!".

Humberto Costa

O senador Humberto Costa lamentou profundamente a perda de Patriota: "muita tristeza".

"Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do meu amigo, o deputado estadual José Patriota. Deixo aqui minha solidariedade à família, aos amigos e a todos e todas que acompanhavam o trabalho desta grande figura humana.

José Patriota mudou a cidade de Afogados da Ingazeira pra melhor, tez a boa política, um gestor incomparável. Além disso, carregou no coração a leveza de uma pessoa do bem, integra, correta. Um dos maiores defensores das causas municipalistas da história de Pernambuco.

Vai com Deus, José Patriota!".

Augusto Coutinho

O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos/PE), coordenador da Bancada de Pernambuco no Congresso Nacional, se solidarizou com a luta de Patriota contra o câncer de fígado:

“Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do deputado estadual José Patriota, que lutava contra contra um câncer há seis anos.

Importante líder municipalista, Patriota teve atuação decisiva na presidência da Amupe e também deixou relevante legado como prefeito de Afogados da Ingazeira e legislador na Casa de Joaquim Nabuco.

Neste momento de luto e saudade, estendo meus sentimentos à família, aos amigos a todos que acompanharam sua relevante trajetória em nossa política.”

Pedro Campos

O deputado federal Pedro Campos enalteceu as qualidades de José Patriota:

"Hoje, a política de Pernambuco perdeu um dos seus maiores expoentes. José Patriota fez história em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú e em Pernambuco.

Sempre ao lado das lutas populares, Zé acumulava virtudes como a capacidade de sentir a dor do povo, formular caminhos, articular soluções e animar as pessoas com sua admirável oratória. A política e o povo Pernambucano sentirão falta do Deputado José Patriota.

Nós sentiremos falta do amigo, daquele sempre disponível para uma boa conversa e sempre preciso nos conselhos, por mais difíceis que fossem.

Meu amigo, você combateu o bom combate, guardou a fé e não tenho dúvidas que Nosso Senhor te aguarda com a Coroa da Justiça. Que Ele também possa confortar sua família, seus amigos e seu povo".

Renildo Calheiros

O deputado federal Renildo Calheiros também lamentou:

"Soube há pouco do falecimento do deputado estadual José Patriota. Um homem que dedicou sua vida a fazer a boa política, com o respeito e a civilidade que tanto precisamos e que conduziu com maestria a AMUPE!

Um filho bom do Sertão Pajeu, que defendeu o povo de Pernambuco por onde passou!

Meus sentimentos aos familiares, amigos e ao povo de Afogados da Ingazeira!".

Fernando Dueire

O senador lamentou a morte de José Patriota: "vai fazer falta a muita gente"

"Hoje em Pernambuco o dia amanhece com forte sentimento de perda. José Patriota, um amigo fraterno, portador de valores humanos superlativos, de alma simples e grande saber, mudou de dimensão.

Vai fazer falta a muita gente, em particular aos sertanejos do Pajeú que o tinham como maior referência. Meus sentimentos aos amigos e à toda sua família".

Álvaro Porto

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (ALEPE) lamentou muito a morte do grande amigo:

"É com imenso pesar que recebemos a notícia da morte do deputado, grande líder sertanejo e amigo José Patriota. Sua partida representa uma enorme perda para a Assembleia, para o Sertão do Pajeú, para Pernambuco e para a política.

Patriota construiu uma trajetória brilhante, sendo vereador, vice-prefeito e prefeito de Afogados da Ingazeira, secretário de estado e, por seis vezes, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe). Por onde passou, fez da gentileza e do diálogo sua filosofia de trabalho, sempre defendendo a causa municipalista e o povo do Sertão.

E não foi diferente na Alepe, onde, com sua vasta experiência de homem público, deu uma enorme contribuição para debates e construção de entendimentos. Exímio negociador, de fácil relacionamento, era querido e admirado por quem convivia com ele. Patriota sai de cena deixando um legado de trabalho, de comprometimento com suas convicções e também de luta, resiliência e esperança.

A Alepe se despede de Patriota com tristeza e gratidão. Nossos sentimentos aos familiares, amigos, ao povo de Afogados da Ingazeira e de todo o Pajeú!

Que Deus conforte a todos nós nesta hora de dor e saudade".

Professor Lupércio

O prefeito da cidade de Olinda, Professor Lupércio, lastimou:

"Com muita tristeza, recebi a notícia da partida do deputado estadual José Patriota. Um líder incansável, que esteve sempre à frente das causas voltadas ao desenvolvimento dos municípios pernambucanos, deixando um legado de dedicação e comprometimento com o bem-estar coletivo.

Neste momento de dor, expresso minha solidariedade à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que sua memória seja sempre lembrada por sua luta em prol de um Pernambuco mais justo e desenvolvido.

Que Deus conforte a todos neste momento tão doloroso."

Maria Arraes

A deputada estadual Maria Arraes disse que a morte de José Patriota é uma "perda irreparável":

"É com imensa tristeza que recebo a notícia do falecimento do deputado estadual José Patriota. O querido Patriota foi um líder firme e gentil, que dedicou sua vida pública ao desenvolvimento do Sertão e dos municípios pernambucanos.

Sua trajetória, marcada pelo compromisso com o povo, deixa um legado inspirador, seja como prefeito de Afogados da Ingazeira ou como presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (AMUPE), onde exerceu um papel decisivo por anos.

Sua partida é uma perda irreparável para Pernambuco. Meus sinceros sentimentos à família e aos amigos neste momento de dor. Que sua memória seja sempre lembrada pela força e amor ao serviço público".

João de Nadegi

O deputado estadual João de Nadegi lamentou a morte:

"Recebo com muita tristeza a notícia do falecimento do deputado estadual José Patriota.

Com mais de 40 anos de dedicação à política e à defesa dos municípios, ele sempre lutou pelo fortalecimento das nossas cidades.

Seu compromisso com o povo pernambucano é um exemplo que ficará marcado para todos nós. Que Deus traga conforto e paz aos coração da família e dos amigos neste momento tão difícil".

Marília Arraes

A vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, comenta "com muita tristeza" a morte de Patriota:

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do deputado estadual José Patriota

Conheci Patriota quando eu ainda era muito jovem, sempre em defesa do homem e da mulher do campo, ao lado de Miguel Arraes, e pude conviver de perto com seu grande trabalho em defesa do municipalismo, quando foi prefeito e presidente da AMUPE.

Aos familiares e amigos, nossa solidariedade. Seu trabalho e dedicação farão falta, mas sua memória e contribuição para o desenvolvimento de nossas cidades permanecerão como um exemplo a ser seguido. Pernambuco lamenta a perda de um grande filho".

*Matéria em atualização