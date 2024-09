Sem João Campos, candidatos à prefeitura do Recife participam hoje (18) de primeiro debate

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acontece nesta quarta-feira (18), o primeiro debate com os candidatos à prefeitura do Recife; confira onde assistir

Acontece nesta quarta-feira (18) o primeiro debate com os candidatos à prefeitura do Recife promovido pela Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco (Adufepe), a partir das 14h, no Auditório Paulo Rosas localizado no campus da UFPE.

Sem a presença de João Campos (PSB), os outros sete candidatos vão se encontrar pela primeira vez para discutir propostas e ações para a capital recifense.

Participarão do debate Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), Gilson Machado (PL), Ludmila Outtes (UP), Simone Fontana (PSTU), Tecio Teles (Novo) e Victor Assis (PCO).

O pessebista cancelou sua agenda de campanha no dia de hoje, em razão do sepultamento do deputado José Patriota (PSB), em Afogados da Ingazeira. Antes do acontecido, João já não aparecia na chamada do debate.

Formato do debate

Segundo a Associação, o debate vai acontecer em quatro blocos. O 1º bloco contará com a apresentação dos candidatos, no 2º, os candidatos farão pergunta entre eles. Já no 3º bloco, os candidatos responderão a perguntas da plateia.

Para finalizar, no 4º e último bloco, a Adufepe fará uma pergunta geral que será respondida por cada candidato e, logo depois, o encerramento terá as considerações finais dos prefeituráveis.

