Datafolha no Recife: Confira os números da nova pesquisa do Datafolha para prefeito do Recife, divulgada nesta quinta-feira (19)

Veja os números divulgados pela pesquisa Datafolha na tarde desta quinta-feira (19); João Campos (PSB) permanece na liderança com 76% das intenções

Foi divulgada nesta quinta-feira (19) os números da nova pesquisa Datafolha para a eleição ao cargo de prefeito do Recife, a liderança continua com o atual prefeito da capital pernambucana e candidato a reeleição, João Campos (PSB), com 76% das intenções de voto. Ele subiu 2 pontos percentuais em relação ao levantamento de 5 de setembro.



Na sequência, está o postulante Gilson Machado (PL), com 9%; Daniel Coelho (PSD), com 5%; e Dani Portela (PSOL), com 3%. Pela margem de erro, eles estão tecnicamente empatados.

Confira os números e a comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 5 de setembro:

João Campos (PSB) — 76% (+2);



76% (+2); Gilson Machado (PL) — 9% (=);



9% (=); Daniel Coelho (PSD) — 5% (=);



5% (=); Dani Portela (PSOL) — 3% (-1);

3% (-1); Tecio Teles (Novo) — 1% (+1);

1% (+1); Ludmila Outtes (UP) — 0% (era 1%);

0% (era 1%); Simone Fontana (PSTU) — 0% (era 0%);

0% (era 0%); Victor Assis (PCO) — sem menções (era 0%).



Os votos brancos e nulos aumentaram 1 ponto percentual, passando para 5%. Quem não sabe ou não respondeu era 2% e agora caiu para 1%.

A pesquisa do Instituto Datafolha ouviu 910 eleitores no Recife, entre os dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o nº PE-02953/2024.

Pesquisa espontânea

No que diz respeito à intenção de voto espontânea, João Campos cresce 6 pontos percentuais em relação ao último levantamento, estando com 63%. Em segundo lugar aparece Gilson machado com o crescimento de 1 ponto percentual. Nesse quesito, 13% dos entrevistados afirmaram que não sabem em quem votar.

Os números em comparação a pesquisa anterior são os seguintes:

João Campos (PSB): 63% (eram 57%);



63% (eram 57%); Gilson Machado (PL): 6% (eram 5%);



6% (eram 5%); Daniel Coelho (PSD): 2% (eram 2%);



2% (eram 2%); Dani Portela (PSOL): 2% (eram 2%);



2% (eram 2%); No atual prefeito: 1% (era 1%);



1% (era 1%); Outras respostas: 9% (eram 7%);



9% (eram 7%); Branco/nulo/nenhum: 4% (eram 3%);



4% (eram 3%); Não sabem: 13% (eram 22%).

Rejeição

O levantamento desta quinta-feira aponta o liberal, Gilson Machado como o candidato mais rejeitado, chegando a 43%, 4 pontos percentuais a mais. O segundo lugar permanece com a candidata Ludmila (UP), 35%, e o terceiro fica com Daniel Coelho (PSD), com 34%.

Estão empatados tecnicamente os candidatos Tecio Teles (30%), Dani Portela (29%), Victor Assis (27%) e Simone Fontana (27%). A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

João Campos ainda é a menor rejeição entre os candidatos, com 7% (era 8%). Dentre os entrevistados, 2% afirmam que votariam em qualquer um dos candidatos ou não rejeita nenhum dos postulantes à prefeitura do Recife.

Já 2% dos eleitores rejeitam todos os candidatos ou não votariam em nenhum dos oito nomes que disputam a eleição para prefeito do Recife.

Confira os números de rejeição abaixo:

Gilson Machado (PL): 43% (eram 39%);



43% (eram 39%); Ludmila Outtes(UP): 35% (eram 35%);

35% (eram 35%); Daniel Coelho (PSD): 34% (eram 32%);



34% (eram 32%); Tecio Teles (Novo): 30% (eram 29%);



30% (eram 29%); Dani Portela (PSOL): 29% (eram 26%);



29% (eram 26%); Victor Assis (PCO): 27% (eram 28%);



27% (eram 28%); Simone Fontana (PSTU): 27% (eram 27%);



27% (eram 27%); João Campos (PSB): 7% (eram 8%);



7% (eram 8%); Votaria em qualquer um/não rejeita nenhum: 2% (eram 3%);



2% (eram 3%); Rejeita todos/não votaria em nenhum: 2% (eram 2%);



2% (eram 2%); Não sabe: 4% (eram 6%).

Conhecimento dos candidatos

Outro aspecto relevante da pesquisa Datafolha desta quinta-feira foi o conhecimento dos candidatos, que também apresenta a liderança do atual prefeito e candidato à reeleição João Campos. Os números são os seguintes: