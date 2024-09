Dani Portela reforça compromisso para combater desigualdade alimentar e afirma: 'no Recife, ela tem classe social e raça'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado de campanha (21/9), a candidata à prefeitura do Recife Dani Portela (PSOL/Rede) destacou o compromisso com a agroecologia e com a segurança alimentar na cidade e assinou a Carta Política da Articulação Nacional de Agroecologia para as eleições de 2024.

O documento, elaborado por organizações, coletivos e movimentos sociais, apresenta propostas de políticas públicas voltadas para o apoio à agricultura familiar e à agroecologia, além de promover a segurança alimentar e nutricional. Também sugere alternativas para que as cidades se tornem mais resilientes diante da emergência climática.

Portela enfatizou suas propostas para promover segurança alimentar e nutricional na capital pernambucana a partir da perspectiva agroecológica. Ela afirmou que, se eleita, pretende fortalecer as feiras agroecológicas e os circuitos curtos de comercialização, além de incentivar campanhas de educação alimentar e consumo consciente.

A candidata ainda levantou que o problema dessa insegurança alimentar no Recife vem da ausência de políticas públicas eficazes e que a implementação dessa política deve dialogar com outras políticas públicas, como habitação, saneamento básico, saúde, educação, cultura e meio ambiente.

“No orçamento da atual gestão, não há recursos para este tema segurança alimentar e agroecologia. E a desigualdade alimentar que existe hoje no Recife, ela tem classe social e tem raça”, disparou Dani.