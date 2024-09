Daniel Coelho faz caminhada na Mustardinha acompanhado da vice-governadora Priscila Krause

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O candidato à Prefeitura do Recife Daniel Coelho (PSD) realizou uma caminhada, neste sábado (21), pelo bairro da Mustardinha, Zona Oeste da cidade, acompanhado da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause.

Ao lado da sua candidata a vice, Mariana Melo (PSDB), Daniel prometeu cuidar de áreas vulneráveis da capital pernambucana.

Durante o percurso, o candidato conversou com os moradores da localidade, ouviu demandas da população e reforçou as propostas do plano de governo para a infraestrutura do bairro, incluindo a pavimentação de ruas e o fortalecimento da iluminação pública, setores importantes para a segurança e a mobilidade urbana.

Daniel Coelho cumprimentou apoiadores durante ato no Recife - Divulgação

“Estamos aqui para garantir que a Mustardinha, assim como outras áreas negligenciadas, seja finalmente tratada com o respeito e a atenção que merece”, afirmou Daniel.

O candidato também destacou o apoio de Priscila Krause. "É muito importante esse apoio da vice-governadora, uma liderança consolidada no estado e com uma trajetória marcada pela defesa de uma gestão pública eficiente e transparente", ressaltou Daniel.

“O Recife precisa de um prefeito que, além de ter coragem para enfrentar os desafios, tenha compromisso com a responsabilidade fiscal e com a qualidade de vida dos recifenses. Daniel é essa pessoa e é por isso que estamos juntos nessa caminhada”, declarou a vice-governadora.

Mariana Melo também destacou a importância de focar nos bairros da cidade. “Vamos governar para todos, mas com um olhar especial para aqueles que mais foram deixados de lado. É com uma gestão responsável e comprometida que vamos fazer a diferença na vida dessas pessoas”, disse Mariana.