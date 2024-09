Faltando quinze dias para as eleições, João Campos intensifica carreatas no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João partiu em carreata nesse sábado (21) por bairros como Totó, Jardim São Paulo, Estância, Areias e Ipsep, finalizando o percurso na Lagoa do Araçá

O prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), percorreu oito bairros da capital pernambucana neste sábado (21) acompanhado de seu candidato a vice, Victor Marques (PCdoB), e de lideranças como o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos).

A agenda teve início com uma caminhada no Ibura, na Zona Sul. O candidato propôs a requalificação das avenidas Dois Rios e Dom Helder Camara e a implantação de um novo acesso pela Avenida Recife.

João Campos em carreata acompanhado de aliados no Recife - Rodolfo Loepert / Divulgação João Campos em carreata acompanhado de aliados no Recife - Rodolfo Loepert / Divulgação João Campos em carreata acompanhado de aliados no Recife - Rodolfo Loepert / Divulgação

“Vamos fazer uma requalificação plena da Avenida Dois Rios e da Avenida Dom Helder Camara para melhorar o acesso ao Ibura. Vamos fazer a duplicação da Ladeira da Cohab e, junto dela, o Parque Municipal do Ibura, para possibilitar que as crianças tenham um local adequado para brincar, conviver e estar com a família”, afirmou.

À tarde, João Campos seguiu para o Curado, na Zona Oeste, de onde partiu em carreata por bairros como Totó, Jardim São Paulo, Estância, Areias e Ipsep, finalizando o percurso na Lagoa do Araçá, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

“Só anda na rua como a gente está andando, com receptividade, quem tem serviço prestado. E até o dia 6 é ainda mais trabalho. Vocês vão me ver e ver João na rua todo santo dia para mostrar tudo o que foi feito e o muito que ainda vamos fazer”, declarou o candidato a vice-prefeito, Victor Marques.

Neste domingo (22), João e Victor seguem com as carreatas, desta vez pela Zona Norte da capital pernambucana.