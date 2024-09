Gilson Machado promove caminhada na Zona Norte do Recife e apresenta propostas para moradores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na manhã deste sábado (21/9), o candidato à prefeitura do Recife Gilson Machado (PL) promoveu uma caminhada pelo bairro de Casa Amarela, Zona Norte da cidade, acompanhado de sua vice, Leninha Dias (PL).

Durante o percurso, Gilson apresentou propostas para os moradores, como a articulação para captação de recursos e o fomento de programas e ações que atraiam novas empresas e indústrias para o município. O candidato também defendeu a iniciativa privada como forma de melhorar a qualidade de vida da população por meio de programas de responsabilidade social.

“Vamos realizar uma gestão diferente e eficiente, com menos propaganda e mais ações concretas. O prefeito estará nas ruas, monitorando tudo de perto para garantir compromisso e respeito com a coisa pública”, afirmou Gilson.

O candidato apresentou, ainda, o projeto “Gestão por Bairros”, que tem o objetivo de escolher um representante em cada bairro do Recife para aumentar o diálogo com a população e buscar soluções para os problemas locais.

De acordo com a proposta, o Gestor do Bairro, que será nomeado dentro da estrutura já existente, terá a responsabilidade de coordenar o monitoramento das ações da prefeitura, com prazos e metas definidas, prestando contas diretamente ao prefeito.