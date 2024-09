TRE-PE inicia geração de mídias no Recife e mais 24 zonas eleitorais neste sábado (21/9)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A geração de mídias de votação para as eleições de 2024 foi iniciada na manhã deste sábado (21/9) e deve ser concluída até a próxima terça-feira (24) em todas as zonas eleitorais do estado.

Durante o procedimento, são carregados pen drives com as relações dos candidatos a prefeito e a vereador e de eleitores aptos a votar na seção correspondente. As informações são extraídas do banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Depois de carregar os pen drives, as mídias de resultado são preparadas apenas com a relação dos candidatos. Em seguida, o material é colocado em envelopes que são lacrados e encaminhados aos 18 polos de preparação das urnas no estado.

“Essa é uma cerimônia pública, onde partidos, Ministério Público e diversas instituições, como a OAB, foram comunicadas da sua realização para acompanharem os trabalhos. Hoje, iniciamos a fase final dos preparativos para as eleições. O próximo passo será na próxima segunda-feira (23), com a preparação das urnas a partir das informações inseridas nessas mídias”, afirmou o diretor-geral do TRE-PE, Orson Lemos, que acompanhou a abertura dos trabalhos na 7ª zona eleitoral.

A geração de mídias é uma das últimas etapas antes da votação. O passo seguinte é o de preparação das urnas, que receberão as informações dessas mídias, serão lacradas e transportadas para as seções eleitorais nos dias que antecedem o 1º turno.

Ao todo, foram preparadas 695 mídias, entre mídias de votação, de resultado, de carga da urna, de contingência e de ativação dos programas da urna. Os dados são extraídos do sistema Cand, de registro de candidaturas, e da listagem de eleitores aptos a votar.