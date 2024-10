Daniel percorre bairros e promete requalificação do Mercado da Várzea: "Um dos muitos símbolos do descaso da gestão do PSB"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidato do PSD realizou carreata por bairros da Zona Norte e Zona Oeste ao lado da vice Mariana Melo e da vice-governadora Priscila Krause

O candidato à prefeitura do Recife Daniel Coelho (PSD) percorreu bairros da Zona Norte e Zona Oeste do Recife em carreatas na manhã deste domingo (22).

A primeira carreata do dia teve início no bairro do Arruda, onde Daniel saudou e cumprimentou apoiadores, ao lado da sua vice na chapa, Mariana Melo (PSDB) e da vice-governadora de Pernambuco Priscila Krause (Cidadania).

Do Arruda, Daniel seguiu para a Várzea, onde realizou nova carreata pelas principais ruas e avenidas do bairro. A carreata também percorreu os bairros da Iputinga, Caxangá e Cidade Universitária. O candidato do PSD aproveitou a oportunidade para reafirmar a proposta de requalificar o Mercado da Várzea.

“Atualmente o mercado está operando em condições terríveis, com vendedores improvisando barracas na calçada, por falta de uma estrutura adequada. É um dos muitos símbolos do descaso da gestão do PSB que temos espalhados pela cidade e a gente vai devolver esse equipamento para os comerciantes”, prometeu.

O candidato destacou o entusiasmo com as agendas de rua na reta final de campanha.

“A energia do povo recifense é sem igual. Todo mundo com o mesmo sonho de ver a cidade melhorar de verdade. A onda verde está nas ruas, cada vez mais forte. É o verde da esperança”, disse.



Em vídeo, Daniel Coelho (PSD) diz por que quer governar o Recife