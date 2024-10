Eleições 2024: preparação das urnas eletrônicas começa nesta segunda-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir desta segunda-feira, urnas eletrônicas em Pernambuco começam a ser preparadas para as eleições 2024, com dados de eleitores e candidatos

O Tribunal Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) iniciará o processo de preparação das urnas eletrônicas para o 1º turno das eleições municipais na próxima segunda-feira (23). O procedimento seguirá até o dia 1º de outubro.

A preparação consiste em inserir os dados do eleitorado e das candidaturas no equipamento, já que o mesmo não possui conexão com a internet.

No Recife, os procedimentos acontecerão no Centro Administrativo Eleitoral, em San Martin. O começo dos trabalhos será acompanhado pelo presidente do TRE-PE, desembargador Cândido Saraiva.

Preparação das urnas eletrônicas

A preparação das urnas eletrônicas acontecerá em todo o Brasil, segundo calendário estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O procedimento consiste em diversas etapas, e a primeira é carregar os equipamentos com os dados dos eleitores de cada seção e informações sobre os candidatos.

Após isso, cada urna será testada para verificar se está funcionando corretamente: teclado, visor, impressora, leitor biométrico e dispositivos sonoros. Feito isso, os equipamentos são lacrados e o equipamento é guardado com sua devida identificação: município, número da Zona Eleitoral, local de votação e seção eleitoral.

Os lacres são assinados pelo juiz ou juíza eleitoral, eventuais representantes de entidades fiscalizadoras e pelo Ministério Público. Após lacradas, as urnas só voltarão à atividade no dia e horário programados para o começo da votação; este ano, no dia 6 de outubro.