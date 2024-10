Tecio Teles reforça propostas em agendas neste domingo (22)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato a prefeito do Recife Tecio Teles (Novo) realizou agendas com apoiadores e candidatos a vereador, nas Zonas Norte e Sul do Recife, neste domingo (22).

Tecio iniciou sua agenda de campanha com uma carreata e um encontro com apoiadores no bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul da cidade. Na ocasião, Teles prometeu a revitalização da Orla do Pina, destacando a importância da promoção do turismo sustentável.

Em seguida, Teles participou de minicarreata no bairro das Graças, na Zona Norte. Na ocasião, o candidato enfatizou a importância de estar ao lado dos apoiadores.

“Faço uma campanha propositiva, de direita, visando libertar a cidade do atraso da esquerda. Estamos construindo uma nova visão para o Recife, ouvindo as necessidades das comunidades e buscando soluções concretas para melhorar a qualidade de vida de todos os recifenses”, afirmou Teles.



