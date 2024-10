Dani Portela apresenta propostas para segurança e revitalização do comércio no centro em sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dani Portela ressaltou a importância de políticas públicas no seu plano para garantir a segurança e fomentar o desenvolvimento econômico no centro

A candidata ao cargo de prefeita do Recife, Dani Portela (PSOL), participou de uma sabatina na sede do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE nesta segunda-feira (23). Durante o evento, a postulante detalhou suas propostas de gestão para a cidade e formas de melhorar o comércio local, caso seja eleita.

Dani iniciou sua fala apontando que a capital pernambucana é a “segunda cidade mais desigual do país” e que as razões dessa desigualdade abrangem questões como classe social, gênero e raça, um recorte que ela cita recorrentemente em sua campanha.

Sobre matrizes energéticas, destacou os diversos desafios enfrentados nesta área. “Hoje, Recife é apontada como a 16ª cidade no mundo sujeita às mudanças climáticas mais profundas. Não é mais possível falarmos em desenvolvimento econômico sem pensá-lo de forma sustentável e social. Por exemplo, existe cidade no Brasil onde os ônibus são movidos a energia solar, de forma complementar. Com isso, reduziram o consumo de combustível fóssil”.

Portela sugere que, com essa tecnologia, se forma menos poluição e, assim, conseguiriam retomar a “tarifa zero”, plano bastante frisado pela mesma. Afirma que essas ações têm um impacto direto na vida das pessoas e que é necessário usar a tecnologia para fortalecer o meio ambiente, bem como a sociedade.

Centro do Recife e comércio

Quando se trata do centro da cidade, a candidata do PSOL destaca sua proposta chamada “Bom de Teto”, que visa a requalificação de prédios, com exceção dos tombados. Segundo dados apresentados por ela, são 43 mil imóveis abandonados, e esses serão os focos. Citando que muitos deles têm dívidas maiores do que o preço de venda, ela observa que “a nossa Constituição prevê que essas propriedades podem cumprir uma função para fim social”.

Criminalidade

Em relação aos índices de criminalidade do centro, a socialista afirma que a sensação de insegurança é causada pelo abandono. “Passar por ruas escuras, não ter linhas de ônibus que transitem por todo o centro, tudo isso causa insegurança.”

Dani complementa que é preciso pensar em segurança além da polícia. “O município tem a responsabilidade de ter uma cidade mais segura, mas entendendo que as polícias civil e militar são de responsabilidade do Estado e a Guarda Municipal do município”.

Ela não descarta trabalhar em parceria e sugere que “a sensação de segurança vai aumentar quando a gente tiver uma cidade que socialmente não seja tão desigual”.

A candidata reafirma a desburocratização dos processos relacionados à prefeitura e enfatizou ser um princípio que “deveria reger a administração pública”. Para um “Recife bom para todas e todos”, ela considera que é necessária a inclusão de mulheres, pessoas com deficiência, negras e negros, e a população LGBTQIAPN+.