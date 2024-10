Em sabatina, Daniel Coelho promete transformar Bairro do Recife no "bairro mais sustentável do Brasil"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do PSD à prefeitura do Recife participou de sabatina promovida pela Fecomércio/PE, nesta segunda-feira (23), onde apresentou propostas

O candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD) participou de sabatina promovida pela Fecomércio, nesta segunda-feira (23). Na ocasião, discutiu propostas de recuperação do Centro do Recife e prometeu transformar o Bairro do Recife no "bairro mais sustentável do Brasil".

Usando a rua da Imperatriz, no Centro, como exemplo, Daniel destacou a necessidade de incentivar o empreendedorismo como motor para impulsionar o comércio da área central da cidade, além de defender parceria com o Governo do Estado.

"A morte da rua da Imperatriz é fruto do abandono do Centro. Um negócio não se viabiliza apenas com isenção de IPTU. Vamos criar estímulos econômicos, junto com o Governo do Estado, para atrair os empreendimentos para a região do Centro da cidade", disse.

Proposta de fazer o "bairro mais sustentável" do país

O candidato também destacou propostas para o Bairro do Recife, o qual prometeu transformar no “bairro mais sustentável do Brasil”, além de enfatizar medidas para manter negócios na região, como o Porto Digital.

“A gente quer transformar o Bairro do Recife no bairro mais sustentável do Brasil, com 100% de lixo reciclado, 100% conectado com Wi-fi aberto e com as calçadas perfeitas. Quero fazer daqui o bairro que convive com história, cultura, tecnologia e futuro”, disse.

“Vamos estimular o ecossistema do Bairro do Recife e transformá-lo no bairro do futuro. Só assim iremos garantir que o Porto Digital continue em nossa cidade”, complementou.