Daniel Coelho critica gastos da gestão atual e propõe parcerias para habitação: "É preciso que prefeitura e governo do estado trabalhem em conjunto"

O candidato à Prefeitura do Recife pelo PSB, Daniel Coelho, participou de uma entrevista à TV Globo, nesta terça-feira (24), onde criticou os gastos da atual gestão e apresentou propostas e soluções para áreas como cultura, segurança pública, igualdade na educação e unidades móveis e permanentes de saúde.

Habitação

Daniel Coelho iniciou a sabatina afirmando que a situação da habitação está “estagnada ao longo dos anos”. As ações que ele propõe para essa área são divididas em três partes: aluguel social imediato para retirar pessoas em situação de rua e de alto risco, contratação de 5 mil novas unidades habitacionais e a reforma de outras 5 mil, em parceria com o programa Morar Bem, do governo estadual.

Segundo o pessedista, “é preciso que a prefeitura e o governo do estado trabalhem em conjunto na questão da habitação”, uma vez que muitas pessoas não querem se mudar, mas precisam de melhorias como forro e telhado.

Ainda no tema habitacional, o postulante destacou sua preocupação com as áreas de risco. Ele defende a “remoção imediata” das pessoas dessas regiões e a utilização do orçamento disponível. Aponta que a prioridade deve ser baseada no nível de risco, começando pelos morros de nível 4. Ele também sugere oferecer moradia temporária e realizar obras prioritárias nessas áreas.

Unidades de saúde móveis e permanentes

No tema da saúde, o pessedista propõe que unidades móveis estejam disponíveis nas seis RPAs, circulando entre os bairros para ações de prevenção e atendimento especializado. “A unidade permanente é essencial”, afirma, destacando que ambas se complementam. Ele defende a universalização do atendimento por meio de concursos públicos para agentes de saúde e profissionais de saúde mental, com foco em crianças e adultos com espectro autista.

Igualdade na educação

Sobre educação, o candidato enfatiza a necessidade de promover políticas de enfrentamento ao racismo e à desigualdade. “Precisamos fazer políticas de enfrentamento ao racismo e à desigualdade”, declarou. Ele sugere o uso de verba publicitária para combater o racismo e a homofobia, criticando a forma como os recursos são utilizados pela gestão atual. O postulante também defende uma formação educacional específica para mulheres e pessoas negras.

Segurança pública

Em relação à segurança, Daniel se diz favorável ao armamento da Guarda Municipal, caso seja eleito, embora essa proposta não esteja no seu programa de governo. Defende a realização de concursos para profissionais da guarda e a redução de custos com terceirizações, que, segundo ele, são menos vantajosas que a contratação direta. Ele também propõe a criação de um Grupamento Tático da Guarda focado na segurança do centro da cidade.

Cultura

No carnaval, o candidato defende a valorização da música local. Ele afirma que atrações de fora podem participar, mas “devem dividir o palco com as atrações locais”. Segundo o candidato, “ninguém vem a Pernambuco para ver cultura de fora”.

Ele propõe fortalecer a cultura local com ações contínuas ao longo do ano e sugere mudanças no formato de captação de patrocínios. Para fomentar a cultura, o postulante defende a realização de festivais menores nos bairros, garantindo atividades culturais de forma permanente, “não apenas no Carnaval e no São João”.