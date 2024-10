Justiça nega direito de resposta para Gilson Machado em guia de João Campos após defesa perder prazo; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Justiça Eleitoral negou um pedido de direito resposta requerido por Gilson Machado (PL) contra João Campos (PSB) após a equipe de defesa do candidato do PL apresentar o pedido fora do prazo legal. Gilson acusava o prefeito de ter usado o espaço concedido judicialmente dentro do seu guia para "informar inverdade".

João Campos ganhou o direito de ocupar 293 inserções e 38 minutos do guia eleitoral de Gilson após a Justiça entender que houve "flagrante descontextualização" e "nítida adulteração de sentido" nas denúncias sobre supostas irregularidades nas creches da cidade.

Nessas peças, exibidas no horário que seria destinado a Gilson, a chapa de João Campos afirmou que "Gilson Machado foi punido por divulgar fatos inverídicos, descontextualizados e não comprovados sobre as creches conveniadas no Recife", e que "a campanha de Gilson faltou com a verdade, infringindo a lei com calúnia e difamação".

O direito de resposta de João Campos começou a ser veiculado dentro do guia de Gilson no dia 17 de setembro.

No dia 21 de setembro, ou seja, quatro dias após o início da veiculação das peças do socialista, Gilson afirmou que João Campos teria proferido inverdade ao citar que teria conseguido o espaço por fake news de Gilson.

Os advogados do bolsonarista alegaram que "existem documentos comprobatórios referentes a todas as denúncias realizadas no guia eleitoral do candidato Gilson Machado". Eles pediam a remoção das peças de João Campos e o recebimento do direito de resposta.

Porém, o juiz João Guido Tenório de Albuquerque, da 5ª Zona Eleitoral, indeferiu o pedido "em razão da ocorrência da decadência do direito". Ou seja, a defesa de Gilson apresentou o pedido de direito de resposta após o prazo estabelecido em lei para fazer esse tipo de reivindicação.

No despacho, o magistrado esclareceu que é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos por informação caluniosa. Contudo, quando se trata do horário eleitoral gratuito, o ofendido tem o prazo de 24 horas após a veiculação da suposta ofensa para requerer o pedido de direito de resposta.

"O representante narra situação em que a divulgação do direito de resposta ocorrera em 17/09/2024, todavia, ingressa com a petição inicial apenas em 21/09/2024, precisamente às 15h e 54min", aponta o juiz.

"Assim, [...] julgo liminarmente IMPROCEDENTE o pedido, em razão da ocorrência da decadência do direito", completa o magistrado.