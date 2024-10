Joaquim Neto celebra deferimento de candidatura e critica adversários por tentarem vencer "no tapetão"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com a candidatura confirmada pela Justiça Eleitoral, Joaquim Neto segue firme na disputa pela prefeitura de Gravatá, no Agreste pernambucano

Nesta última quarta-feira(25), o juiz eleitoral Luiz Vital deferiu a candidatura de Joaquim Neto (PSDB) à Prefeitura de Gravatá, frustrando mais uma tentativa de seus adversários de impugná-lo judicialmente. Esta é a terceira vez que opositores tentam barrar sua candidatura, e Joaquim classificou a ação como parte de uma "estratégia para confundir os eleitores e desviar o foco das falhas da atual gestão".

Em tom crítico, Joaquim declarou: “Essa prática de tentar vencer no tapetão é comum nas campanhas dos meus adversários. A estratégia da mentira para atrapalhar o processo eleitoral e confundir os eleitores é antidemocrática. Mas, mais uma vez, a Justiça foi feita. Eles têm que me enfrentar nas urnas, porque na administração da cidade já perderam".

PROBLEMAS DA CIDADE

Joaquim apontou a precariedade dos serviços públicos em Gravatá, denunciando que "a cidade está um caos", mencionando a falta de uma maternidade, a escassez de remédios nos postos de saúde, e a falta de compromisso do atual prefeito, Joselito, que "não cumpriu nem 10% de seu programa de governo na saúde e menos de 60% nas outras áreas". Além disso, destacou a revolta dos professores com o atraso no reajuste salarial e obras de infraestrutura escolar que estão paradas, como escolas integrais e quadras esportivas.

Com a candidatura confirmada pela Justiça Eleitoral, Joaquim Neto segue firme na disputa, prometendo continuar "as caminhadas da reconstrução" e ouvindo as demandas da população.