Daniel destaca necessidade da retomada do protagonismo regional do Recife em sabatina do Atitude Pernambuco

Nesta quinta-feira (26), o candidato à Prefeitura de Recife Daniel Coelho (PSD) participou de uma sabatina promovida pelo Grupo Atitude Pernambuco, no RioMar Trade Center. A candidata a vice da chapa, Mariana Melo (PSDB), também participou do encontro. Durante o evento, o candidato apresentou suas propostas e destacou a importância de elevar o nível da gestão municipal para que o Recife retome seu papel de liderança regional no Nordeste.

Segundo Daniel, a cidade enfrenta um grave problema de conformismo, o que ele chama de "lógica do assim mesmo". "Estamos aceitando a escuridão, a falta de planejamento e a desigualdade como se fosse normal. Não podemos continuar nessa lógica. Precisamos de uma gestão que enxergue o potencial de Recife e que o transforme em protagonista”, afirmou.

O candidato ressaltou que o Recife precisa melhorar a estrutura necessária para liderar a região. Daniel mencionou o aeroporto internacional dos Guararapes como o mais conectado do Nordeste. "O Recife tem todas as condições de ser o maior polo logístico do Nordeste e exercer influência em estados como Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e até parte do Ceará e Piauí", disse. No entanto, para isso, Daniel argumenta que a cidade precisa de uma gestão mais eficiente, focada na redução da desigualdade e na valorização do empreendedorismo.

QUESTÕES DA CIDADE

Daniel também enfatizou que o papel do prefeito deve ser semelhante ao de um síndico, cuidando das questões essenciais da cidade, como a coleta de lixo, a iluminação e a manutenção das calçadas. "Prefeito não é rei, é síndico. Ele pega o dinheiro de todo mundo e deve garantir que a cidade funcione bem para todos. No bairro do Recife, por exemplo, queremos implementar uma gestão que seja modelo de urbanismo e eficiência, que sirva de exemplo para o futuro de toda a cidade", concluiu.

Ao longo da sabatina, o candidato reforçou a necessidade de revitalizar pontos turísticos, como a Pracinha de Boa Viagem, que já foi um importante ponto de visitação há dez anos, e mencionou que não se pode discutir o turismo sem levar em conta a recuperação dessas áreas estratégicas para a cidade.

Daniel segue destacando que seu plano de governo busca enfrentar os problemas de forma prática e eficiente, propondo uma gestão transparente e comprometida com os desafios urbanos e sociais que o Recife enfrenta.