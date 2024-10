Gilson Machado afirma que terá General Braga Netto como secretário de segurança do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ex-ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Defesa do governo Bolsonaro, Braga Netto participou de eventos com Gilson Machado no Recife

O candidato a prefeito do Recife Gilson Machado (PL) afirmou, nesta quinta-feira (26), que contará com o General Braga Netto em sua equipe, como secretário de segurança, caso seja eleito no pleito municipal.

Braga Netto veio ao Recife para participar de eventos da campanha de Gilson, ao lado do deputado federal Hélio Bolsonaro (PL-RJ).

Assim como Gilson, Braga Netto foi ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, ocupando os cargos de ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Defesa.

Gilson destacou a atuação de Braga Netto também como interventor federal da segurança pública no Rio de Janeiro, em 2018. O candidato do PL prometeu replicar as estratégias de Braga Netto na capital pernambucana.

“Sua atuação no Rio de Janeiro foi fundamental e será decisiva para enfrentar os desafios que Recife enfrenta”, disse.

“É preciso ter planejamento e coragem para enfrentar esse desafio. Com a liderança do General Braga Netto, nossa meta é trazer a segurança que a população de Recife merece”, completou.