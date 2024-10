Tecio Teles diz ser a "Direita Lúcida" e a "verdadeira oposição" ao atual prefeito do Recife em encontro com apoiadores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato ao cargo de prefeito do Recife, Tecio Teles (Novo), esteve com apoiadores do candidato a vereador George Bastos em Boa Viagem, no comitê de campanha. No local, Teles reforçou que sua candidatura representa a “direita lúcida e equilibrada” e afirmou ser a verdadeira oposição ao atual prefeito, João Campos (PSB).

Em seu discurso, Teles disse que a capital de Pernambuco não pode entregar uma “carta-branca” ao atual gestor, para que “Pernambuco continue sendo uma capitania hereditária”.

Segundo Tecio, o cenário atual é um “onde a fiscalização do poder público se torna cada vez mais essencial para garantir a eficiência e a transparência na gestão da cidade”.

“Em qualquer democracia sólida, a oposição tem um papel vital. Sem fiscalização, uma gestão se acomoda, e quem sofre é a população. Sou a oposição que o Recife precisa, a direita lúcida, comprometida com os interesses do povo, com responsabilidade e coerência”, completou.

O candidato tem feito críticas recorrentes à atual gestão, contra o que considera falhas graves, como “a má gestão de recursos públicos e a falta de planejamento em áreas essenciais como mobilidade urbana e saúde”.

Ele critica ainda o que chama de “continuísmo político”, afirmando que a cidade “precisa de um novo direcionamento, sem se deixar levar por projetos que priorizam interesses partidários em detrimento das necessidades da população”. Defende que, além de um prefeito que olhe para o futuro, é essencial “uma oposição atenta que traga novas soluções e exija transparência e resultados da gestão pública”.