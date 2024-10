Eleições 2024: Saiba onde e como justificar o voto no pleito municipal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dezenas de eleitores vão às urnas no dia 6 de outubro para escolher os prefeitos e vereadores dos municípios brasileiros pelos próximos quatro anos. Mas parte desse público, por motivos variados, não comparecem no dia da votação e precisarão justificar sua ausência.

Justificativa em dia de eleição

Para o eleitor que precisa se ausentar do seu domicílio eleitoral no dia e horário de votação, poderá justificar a ausência tanto pelo aplicativo do e-Título quanto pelo Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

Passo a Passo e-Título

Acessar aba "mais opções"

Em seguida, "justificar ausência"



O recurso só estará disponível das 8h às 17h, horário da votação.

Passo a Passo RJE

Baixar formulário em PDF

O documento deve ser preenchido e apresentado com um documento oficial com foto, nas mesas receptoras de voto ou de justificativas instaladas nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

Os eleitores que estiverem fora do país e precisem justificar o seu voto, podem fazê-lo através do e-Título, da mesma forma explicada acima, ou nas mesas receptoras de votos no exterior que funcionem com urna eletrônica.

Justificativa pós eleição

Para os eleitores que não comparecerem à votação e não justificarem à ausência no dia, terão 60 dias após o turno que faltou para justificar o voto.

Possibilidades

App e-Título + anexo que comprove o motivo da ausência

+ anexo que comprove o motivo da ausência Requerimento de justificativa eleitoral

Aqueles que possuírem título no Brasil e não estiverem no país, podem proceder da mesma maneira, com a diferença que, além dos 60 dias após o turno faltado, o eleitor pode apresentar a justificativa em até 30 dias após a data do retorno ao Brasil.

Para as eleições de 2024, os prazos para a apresentação da justificativa são: até 5 de dezembro de 2024, para ausentes no primeiro turno, e até 7 de janeiro de 2025, para ausentes no segundo turno, se houver.

