"Investir na infância é compromisso de gestão", diz João Campos em encontro sobre primeira infância

O atual prefeito do Recife e candidato à reeleição, João Campos (PSB), e seu vice, Victor Marques (PCdoB), receberam nesta sexta-feira (27) representantes de entidades ligadas à primeira infância. Durante o encontro, os dois ouviram propostas e reafirmaram que se eleitos vão “seguir priorizando essa área”.

De acordo com Campos, essa prioridade será refletida no orçamento da prefeitura, que incluirá projetos voltados ao público infantil, como o Hospital da Criança do Recife e as Praças da Infância.

“A gente não está conversando com a sociedade civil só agora, mas fizemos isso ao longo do mandato, com coparticipação das instituições, dividindo acertos e responsabilidades”, afirmou.

João Campos também falou sobre sua proposta de triplicar o número de vagas de creche em relação a 2021, além de entregar parques e Praças da Infância, e integrar serviços de saúde, educação e assistência social por meio da plataforma Conecta Recife, com foco na primeira infância.

“Estou aqui assinando cartas-compromisso, reafirmando nosso posicionamento, que é de trabalho, investimento e priorização do orçamento público para a infância. Fizemos isso até agora. Então, com muita serenidade, eu assino aqui, porque todas essas instituições colaboram e vão colaborar no cuidado com a criança junto com a Prefeitura”, disse ele.

Juliana Vergetti, oficial de Saúde e Desenvolvimento Infantil do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), destacou a importância de garantir recursos para essas ações.

“Cada dólar que a gente investe na criança gera retorno de seis dólares para a cidade. Quando a criança tem esse olhar integral e integrado, vai crescer, se desenvolver e promover uma cultura de paz”, ressaltou Vergetti.