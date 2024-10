No Ceasa, Gilson Machado promete fundo de recursos para micro empreendedores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na manhã desta sexta-feira (27), o candidato à prefeitura de Recife, Gilson Machado (PL), ao lado Leninha Dias (PL), candidata a vice, visitou o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEASA), onde cumprimentou eleitores e conversou com comerciantes locais.

Gilson Machado firmou o compromisso de valorizar os trabalhadores informais e pequenos empreendedores: 'Na nossa gestão, o trabalhador informal não será invisível. Vamos tratá-los com a dignidade que merecem e oferecer o apoio necessário para que possam desenvolver seus negócios', afirmou.

Proposta

O candidato do PL promete a criação do Centro de Fomento ao Micro e Pequeno Empreendedor, que contará com um fundo de recursos da prefeitura, por meio de parcerias com bancos públicos

Gilson Machado visita Ceasa na manhã desta sexta-feira (27) - Ademar Filho

"Queremos garantir que nossos empreendedores tenham o suporte necessário para prosperar e, assim, contribuir para o desenvolvimento econômico de Recife", afirmou Gilson.

Agenda do candidato nesta sexta-feira (27):

15h - Gravação de Guia Eleitoral.

Gravação de Guia Eleitoral. 18h- Carreata no Ibura.

Campo do Nacional.

Av. Pernambuco - COHAB, Recife.

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar