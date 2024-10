"Recife estagnou e precisa de 'menos governo e mais liberdade', diz Tecio Teles durante visita ao Ceasa"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em visita ao Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa), o candidato do Novo, Tecio Teles, fala sobre empreendedorismo e emprego

O candidato à Prefeitura do Recife, Tecio Teles (Novo), visitou o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) nesta sexta-feira (27). Durante a visita, ele abordou questões relacionadas à geração de empregos e afirmou que a cidade “estagnou”.

Tecio destacou que “Recife, que já foi um centro econômico vibrante no Norte-Nordeste, hoje ocupa a terceira posição entre as capitais com o maior número de pessoas desempregadas, ficando atrás de Fortaleza e Salvador, que têm demonstrado saldo positivo na criação de postos de trabalho”.

Para o candidato, esse cenário reflete a “perda de protagonismo da cidade na região e exige uma mudança de abordagem”.

Defendendo o incentivo ao empreendedorismo e à livre iniciativa, afirma: “Precisamos desburocratizar o setor público e ampliar a Lei de Liberdade Econômica, para que a geração de emprego e oportunidades possa ser uma realidade novamente no Recife”.

ELEIÇÕES: tudo o que você precisa saber antes de votar

Ressaltou também a importância de valorizar o esforço de quem empreende, mesmo diante de obstáculos. “Apesar do ambiente hostil criado pela burocracia estatal”, destacou, acrescentando que a capital demonstra a “força do empreendedorismo”, evidenciada por homens e mulheres que se dedicam a movimentar a economia, “mesmo tendo o Estado contra”.

Teles reforçou que o Partido Novo “acredita no poder do empreendedorismo para transformar a realidade da cidade e que suas propostas de desburocratização e incentivo à livre iniciativa são o caminho para retomar o crescimento econômico”.

Ele argumenta que, com suas propostas, a ideia é reduzir o papel do governo e aumentar a liberdade dos cidadãos, para assim “o recifense tenha as condições necessárias para prosperar”.