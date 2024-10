Gilson Machado faz carreata na Zona Norte e destaca importância do turismo náutico no Refeno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à Prefeitura do Recife pelo PL, Gilson Machado, acompanhado pela sua vice, Leninha Dias (PL), realizou uma carreata pela Zona Norte do Recife, na manhã deste sábado (28). O percurso começou no bairro Guabiraba e se estendeu até Dois Unidos, somando 15 km percorridos.

A ação ainda contou com a presença do candidato a vereador do Recife. Gilson Filho (PL), filho de Gilson Machado. Na carreata, o ex-ministro do Turismo do Governo de Jair Bolsonaro fez breves pausas para descer do veículo e cumprimentar moradores.

Turismo náutico

Gilson Machado também marcou presença na 35ª Refeno, no Centro do Recife, onde enfatizou a relevância da náutica como vertente do turismo brasileiro.

"A náutica passou a fazer parte do turismo no Brasil. Cada veleiro emprega em torno de 5 pessoas. Precisamos estimular esse tipo de turismo, e Recife tem vocação para isso”, afirmou o candidato, ressaltando a necessidade de promover atividades que gerem emprego e renda na cidade.

De acordo com o candidato, a presença no evento buscou mostrar um apoio à diversifição as opções turísticas de Recife e valorização das suas belezas naturais.