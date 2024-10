Técio Teles faz carreata entre as Zonas Sul e Norte do Recife neste sábado (28)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à Prefeitura do Recife pelo Partido Novo, Tecio Teles, realizou neste sábado (28), ao lado da sua vice Kelly Souza, a carreata "Rota 30", que reuniu veículos partindo da Zona Sul, às 9h, chegando até a Zona Norte.

O percurso começou no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, passou pelos bairros da Imbiribeira, de Afogados, da Torre, finalizando no Mercado Madalena, na Zona Norte. De acordo com a comunicação do candidato, centenas de automóveis participaram do ato.

"A nossa carreata marcou mais uma etapa importante da nossa campanha, que vem ganhando força ao propor uma administração focada em resultados, redução de gastos públicos e incentivo a livre iniciativa", disse Tecio.

Diálogo com eleitores

Durante o trajeto, o candidato também conversou com eleitores e reafirmou o compromisso na busca por soluções para os desafios da cidade, como a geração de empregos e o desenvolvimento econômico.

Técio Teles afirma que tem tem propostas voltadas para a "modernização da gestão pública", incluindo a "implementação de políticas que facilitem a vida dos empreendedores e melhorem a qualidade dos serviços públicos para a população."