Carreata de João Campos e Vinicius Castello percorre bairros do Recife e de Olinda

O prefeito da capital pernambucana e candidato à reeleição, João Campos (PSB), promoveu carreata conjunta com Vinicius Castello (PT), candidato da Frente Popular para a Prefeitura de Olinda. O ato passou por ruas e ladeiras de 13 bairros, totalizando 15 quilômetros percorridos. O objetivo foi demonstrar alinhamento político nesta reta final da campanha.



A intitulada "Carreata da Pressão" começou na Avenida Dr. Jayme da Fonte, em Santo Amaro, na área central do Recife, e seguiu para a Zona Norte, passando por Campo Grande, Peixinhos, Campina do Barreto, Água Fria, Cajueiro, Bomba do Hemetério, Linha do Tiro e Beberibe.

Na outra margem do Rio Beberibe, o trajeto incluiu os bairros de Águas Compridas e Alto da Bondade, em Olinda, e os trechos olindense e recifense do Passarinho, com finalização no bairro de Dois Unidos, na capital.

Lideranças

Também participaram do ato o candidato a vice-prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, ex-prefeita de Olinda e presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, a deputada estadual e presidente do PSB de Olinda, Delegada Gleide Ângelo, e postulantes aos cargos de vereador e vereadora das duas cidades.

Urbanização no entorno do Rio Beberibe

"Estamos aqui em mais uma carreata. É Vinicius e João, é Olinda e Recife”, declarou João Campos, que, durante o trajeto, também aproveitou para reforçar a promoção de obras de urbanização no entorno do Rio Beberibe. "Em Olinda, o povo quer mudança e estamos aqui para renovar. Olinda é 13 e Recife é 40", complementou Vinicius Castello.

Nos últimos dias, João Campos também realizou eventos semelhantes em outros bairros das zonas Oeste e Sul do Recife e na região do Ibura e da Cohab, no limite entre a capital e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.