Dani Portela visita feiras e destaca a importância de eventos

Candidata da federação PSOL/Rede visitou a Transforma Pride 2024, que reuniu empreendedores LGBT; e a Feira Imperatriz das Artes, no Centro

A candidata Dani Portela (PSOL/Rede) visitou a Feira Transforma Pride 2024, realizada no Museu do Cais do Sertão, no Recife Antigo, neste domingo (29). O evento reuniu artistas e empreendedores da comunidade LGBTQIAPN+.

Durante a visita, Dani conversou com os participantes, expressou o seu apoio às causas defendidas e ressaltou a importância de políticas que garantam os direitos da comunidade LGBTQIAPN+.

"A população LGBTQIAPN+ enfrenta diariamente desafios para assegurar condições mínimas de existência, muitas vezes sem acesso a direitos sociais básicos. Meu compromisso será priorizar a comunidade e criar políticas públicas que assegurem seus direitos, promova dignidade e diminua as desigualdades", explicou Dani Portela (PSOL/Rede).

Ainda no domingo, a candidata teve almoço com Vinicius Castello, candidato à Prefeitura de Olinda, e visitou mercados públicos pela tarde.

Feira Imperatriz das Artes

A candidata Dani Portela (PSOL/Rede) visitou feiras no final de semana - FRAN SILVA/EQUIPE DANI PORTELA

Ainda no tema de eventos de economia criativa, Dani Portela (PSOL/Rede) visitou a Feira Imperatriz das Artes, realizada na Rua da Imperatriz, centro do Recife, no sábado. Dani estava acompanhada por apoiadores da campanha e foi calorosamente recebida pelo público que prestigiava o evento.

Em conversa com possíveis eleitores, falou sobre as suas propostas para revitalizar o centro da cidade. "O atual cenário reflete a cidade como um todo. Se o centro está abandonado, na periferia é ainda pior."

Dani ainda teve oportunidade de falar com algumas pessoas sobre o seu programa Bom de Teto. "O nosso programa fala sobre revitalizar cerca de 43 mil imóveis que estão abandonados no centro do Recife. Transformar alguns deles em moradia social e assim trazer de volta a vida para área central da cidade", explicou a candidata.

Para a candidata, o Transforma Pride e a Feira Imperatriz das Artes são oportunidades incríveis para movimentar a cidade com cultura e promover geração de renda. Atividades que Dani Portela pretende incentivar durante a sua administração. "Com eventos como estes vemos a importância da união e do apoio mútuo na construção de uma sociedade mais inclusiva e de um Recife melhor para todas e todos", evidenciou Dani Portela (PSOL/Rede).