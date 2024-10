Daniel Coelho realiza carreata pelo Recife: 'Estamos confiantes que é possível o segundo turno'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato a prefeito do Recife, Daniel Coelho (PSD), realizou na manhã deste domingo (9), a carreata da coligação Recife Levado a Sério, cruzando a cidade de Sul a Norte. O ato marca a contagem regressiva para o dia das eleições municipais no próximo domingo (6). De acordo com a comunicação do candidato, centenas de veículos percorreram 16 quilômetros.



A concentração ocorreu na Avenida Boa Viagem e os carros seguiram pelos bairros do Pina, Ilha da Joana Bezerra, Madalena, Torre e Parnamirim, terminando no parque da Jaqueira.

"Nós estamos confiantes que é possível levarmos a disputa para o segundo turno. O recifense está querendo discutir mais a cidade e tirar o filtro da propaganda da atual gestão", disse Daniel.

Vice

A candidata a vice-prefeita, Mariana Melo (PSDB), acompanhou Daniel em cima do trio elétrico durante todo o percurso e afirmou ter ficado entusiasmada com a receptividade das ruas.

"O apoio que recebemos hoje nas ruas foi ainda mais motivador. Agora, é focar nessa reta final e mostrar que é possível fazer diferente e melhor", enfatizou Mariana.

Daniel Coelho e Mariana Melo são candidatos da coligação Recife Levado a Sério (PSD/PP/PODEMOS/Federação PSDB-CIDADANIA/PRD/MOBILIZA).