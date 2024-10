Gilson Machado e Leninha Dias realizam carreatas no Coque e na Brasília Teimosa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O candidato à Prefeitura do Recife, Gilson Machado (PL), ao lado de sua vice, Leninha Dias (PL), realizou uma carreata no bairro do Coque, área central e periférica da capital pernambucana, como parte de sua agenda de campanha.

O evento, que reuniu moradores e apoiadores locais, teve como destaque a interação direta entre o candidato e eleitores. Machado apresentou as suas principais propostas para a região, incluindo melhorias na segurança e investimentos em infraestrutura.

Brasília Teimosa

Após a passagem pelo Coque, a comitiva seguiu para Brasília Teimosa, um bairro periférico na Zona Sul, onde Gilson Machado manteve o mesmo discurso voltado ao fortalecimento das áreas mais vulneráveis da cidade.

O candidato também destacou seu compromisso com o desenvolvimento econômico através do turismo e das pequenas e médias empresas, temas recorrentes em sua campanha.

Candidatos à vereança

A mobilização contou com a presença do deputado federal Pastor Eurico (PL), reforçando o apoio de lideranças evangélicas à candidatura de Machado. Também participaram da carreata os candidatos a vereador Netinho Eurico (PL) e Gilson Filho (PL), visando garantir maior representatividade da legenda no legislativo municipal.

Com a proximidade das eleições, a equipe de Machado tem intensificado as atividades de rua, buscando alcançar o eleitorado indeciso e consolidar sua presença nos bairros populares, considerados cruciais para o sucesso nas urnas.